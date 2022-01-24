Qualcomm нацелилась на автопром с системой Snapdragon Digital Chassis

24 января 2022 г., 15:42

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Компания Qualcomm Technologies. имеющая более опыт в несколько десятилетий в области разработки решений для автомобильной отрасли объявила о готовности выступить в качестве поставщика технологий для этой индустрии.



Как отмечается, принимая во внимание «единую технологическую дорожную карту», Snapdragon Digital Chassis обладает уникальным потенциалом для ускорения темпов инноваций в автомобильной отрасли. Это решение открывает новые перспективы для более глубокого вовлечения клиентов и развития модели бизнеса, выстраиваемого вокруг предлагаемых услуг на базе совместно разрабатываемой аппаратно-программной архитектуры с повышенной масштабируемостью.



Snapdragon Digital Chassis состоит из открытых и масштабируемых платформ, подключаемых к облачным сервисам, построенных на унифицированной архитектуре для гарантии повышенной безопасности и иммерсивного цифрового опыта с возможностью обновления в течение всего срока эксплуатации автомобилей следующего поколения. Производители автомобилей смогут на свое усмотрение взять на вооружение одну или несколько из этих платформ для всей линейки своей продукции, предлагая функционал с высокой степень персонализации и поддержкой обновлений через облако.



Платформа Snapdragon Ride представляет собой открытую и программируемую платформу, на которой реализован весь спектр систем помощи водителю и автономного вождения (AD), от программы New Car Assessment Program (NCAP) до категорий L2+/L3; предлагается масштабируемый портфель однокристальных процессоров (SoC) и графических ускорителей, систем централизованных вычислений и высокопроизводительных AD-устройств; готовый к использованию пакет визуализации Arriver, полноценный набор продвинутых систем помощи водителю (ADAS)/AD и гибкая архитектура, позволяющая автопроизводителям и поставщикам топ-уровня выстраивать собственные политики вождения, парковки или отслеживания состояния водителя, плюс передовые средства навигации с поддержкой интеграции с элементами Arriver Drive Policy. Платформа также обеспечивает поддержку всех функциональных особенностей, безопасности/SOTIF и системных архитектур.



Платформа Snapdragon Cockpit — предоставляет производителям автомобилей возможности для преобразования опыта работы с системами внутри машины и создания новых сервисов посредством индивидуально настраиваемых SoC-систем с постоянным доступом к сети и виртуализированных программных решений, с помощью которых создается мультимедийная среда с множеством дисплеев, камер, премиальным аудио и видео наполнением, в архитектуре со смешанной критичностью протекания процессов и гарантией одновременной и безопасной поддержки потребительской и ответственной за безопасность экосистем



Платформа Snapdragon Auto Connectivity — позволяет производителям автомобилей удовлетворить растущий спрос на повышенную безопасность и иммерсивность при управлении автомобилем с поддержкой систем связи LTE, 5G, cellular vehicle-to-everything (C-V2X), Wi-Fi, Bluetooth и точного позиционирования; все это направлено на гарантию защищенного подключения автомобилей к облачным сервисам, друг другу и окружающим устройствам



Подчеркивается, что сервисы Snapdragon Car-to-Cloud позволяют автопроизводителям обеспечить гибкое наполнение функциями, повысить производительность и вносить новый функционал при помощи прединтегрированных программных и сервисных платформ, рассчитанных на новые модели монетизации



«Qualcomm Technologies понимает стремление автопроизводителей к уникальности и дифференциации, равно как осознает колоссальные перспективы переосмысления автотранспортной бизнес модели. Благодаря Snapdragon Digital Chassis, мы предлагаем целый ряд открытых платформ с возможностями для создания умных систем с бесшовным подключением к cети и усиленной безопасностью», - отметил Накул Дуггал, старший вице-президент и генеральный директор направления автомобильной промышленности, Qualcomm Technologies. - «Snapdragon Digital Chassis обеспечивает непрерывное обновление платформ даже после покупки автомобиля и в то же время открывает широкие перспективы для создания нового функционала и более глубокого вовлечения клиентов с развитием модели бизнеса, выстраиваемого вокруг предлагаемых услуг. Мы готовы к длительному сотрудничеству с автомобильной отраслью и множеством наших партнеров для внедрения поистине революционных преобразований, отличительной чертой которых является масштабируемость, расширяемость и программно-определяемое наполнение».

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