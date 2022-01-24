Рішення доповненої реальності від Schneider Electric дозволило знизити експлуатаційні витрати елеватору Vitagro

24 января 2022 г., 13:25

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Компанія «Шнейдер Електрік Україна» втілила проєкт з комплексної автоматизації для одного з елеваторів групи компаній Vitagrо, а саме «Віт Агро Красилів», що на Хмельниччині. Спільно з партнерами – «Смарт Індастрі Груп» та «Завод «Призма Електрік», офіційним системним інтегратором Schneider Electric, було реалізовано впровадження рішення доповненої реальності EcoStruxure Augmented Operator Advisor у роботі елеватору.

Реалізація проєкту комплексної автоматизації «Віт Агро Красилів» тривала вісім тижнів. Метою впровадження було: мінімізувати кваліфікаційні вимоги до експлуатаційного персоналу; підвищити ефективність сервісної служби замовника та мінімізувати час, що витрачається на виявлення несправностей у системі управління; мінімізувати час простою, пов'язаний з усуненням потенційно можливих несправностей у системі управління.

Для досягнення цього вже стандартне рішення з комплексної автоматизації елеваторних комплексів Smart Route, розроблене із застосуванням розподіленої архітектури системи АСУТП контролерів серії Modicon M2xx та ліцензійного ПЗ Citect SCADA компанії Schneider Electric, було розширене додатковим модулем на базі EcoStruxure Augmented Operator Advisor. Візуалізація процесу при цьому була повністю побудована з використанням стандарту ISA-101.

В результаті вдалось досягти поставленої мети, а замовник отримав нові можливості, що підвищили продуктивність та знизили експлуатаційні витрати елеватора: швидкий доступ до актуальної електронної документації та паспортів на кожен щит, що входить до складу системи управління; виведення інформації про поточні навантаження на ключові елементи системи (струми норій); індикація аварій, що найчастіше зустрічаються, і підказки з процедурами щодо їх усунення в режимі доповненої реальності; інформування про необхідність та підказки з процедурами проведення регламентних робіт з обслуговування щитів у режимі доповненої реальності.

Рішення доповненої реальності EcoStruxure Augmented Operator Advisor надає у розпорядження фахівців елеватору інформацію в реальному часі тут і зараз. Додаток, що інсталюється на смартфон чи планшет, підвищує ефективність роботи, дозволяючи операторам накладати поточні дані та віртуальні об'єкти на модель розподільної шафи, машинного обладнання та установки.

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