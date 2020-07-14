F1Center получает награду «Вибiр Споживача 2019» 

14 июля 2020 г., 17:50

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Компания F1Center сообщила о получении престижной награды «Вибiр Споживача 2019».



Как отмечается, проект F1Center вошел в реестр «Лучших поставщиков товаров и услуг» в Украине на основе экспертного анализа предприятий в области сервисного обслуживания техники. Компания на данный момент входит в 3% приоритетных предприятий отрасли в г. Киев.



«Мы искренне гордимся тем, что нас вновь отметили этой престижной наградой», прокомментировал награждение Игорь Волынский, супервайзер и основатель проекта. «Учитывая количество трудностей за последние полгода, возникавших чуть ли не каждый день, с которыми наша команда успешно справлялась, эта награда досталась непросто и поэтому она вдвойне почетнее для нас», отметил он.



Компания смогла за кратчайшие сроки перестроить свою работу так, чтобы не потерять ни одного обращения, ни одного клиента. В период жестких карантинных ограничений удалось в считанные дни перестроить работу в бесконтактном режиме, подключив несколько сервисов доставки, в том числе Новую Почту и JustIn. Кроме того, в наиболее непростые моменты в карантинный период собственная служба логистики F1Center также подключалась к задачам доставки устройств клиентам.



Особо необходимо отметить ряд технологических решений, которые были задействованы в этот период.



Во-первых, оказалась очень востребованной система онлайн мониторинга текущего состояния ремонта, где клиент видит все 12 основных фаз ремонта его устройства и позволяет с достаточно высокой точностью предсказать дату окончания ремонта и его выдачи.



Во-вторых, Call-центр компании справился с существенно возросшим потоком запросов и обращений клиентов, и смог организовать бесперебойную работу по доставке, благодаря слаженной работе операторов, а также функционированию специального ПО, в которое интегрировано множество сервисных функций.



В-третьих, поскольку возможности сетевой инфраструктуры компании изначально предполагали работу в удаленном режиме (7 удаленных офисов, более 70 сервисных партнеров в 5 странах), на работе переход в онлайн-режим практически не сказался. Единственное, что пришлось выделить для VPN существенно большее количество ресурсов. Компания провела апгрейд серверного оборудования в январе 2020, и именно существенно увеличение вычислительной мощности позволило перераспределить ресурсы без потери функциональности.

F1Center является уполномоченным сервисным центром по гарантийному ремонту ноутбуков, смартфонов, планшетов ведущих производителей. Компания также обеспечивает послегарантийное обслуживание техники. На сегодняшний день партнерами F1Center являются такие известные торговые сети и интернет-магазины как Rozetka, Фокстрот, АЛЛО, Цитрус, Comfy, MOYO, Эльдорадо, ТТТ и многие другие.



Сервисный центр F1Center:

https://f1center.ua

https://www.facebook.com/F1Center.ua/

Call-центр 0 800 800 018

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