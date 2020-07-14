Струйная печать позволит наладить массовый выпуск перовскитных солнечных батарей

14 июля 2020 г., 17:05

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Новая технология, разработанная в Технологическом институте Карлсруэ (KIT), базируется на струйной печати и способна обеспечить быстрое, эффективное и масштабируемое производство солнечных элементов на основе перовскита.

Хельге Эггерс (Helge Eggers), докторант исследовательской группы доктора Ульриха Петцольда (Ulrich W. Paetzold), представит новый метод на Конгрессе по продвинутой фотонике, который проходит в полностью виртуальном формате с 13 по 16 июля.

«Создание процесса струйной печати, хорошо работающего для изготовления перовскитных солнечных батарей, не только сделает возможным низкозатратное массовое производство, но также позволит легко модифицировать печатный дизайн на основе файлов цифровых изображений, открывая рынок для индивидуально сконфигурированных солнечных батарей», — заявил Эггерс.

Авторы изобретения сначала применили струйную технологию для печати только слоя перовскитного фотопоглотителя, получив коэффициент преобразования солнечной энергии более 20%. На следующем этапе они изготовили печатным способом также транспортный слой, коэффициент преобразования в этом случае составил более 17%.

Сейчас германские учёные изучают возможность струйной печати электродов солнечной батареи. Кроме того, группа KIT продолжает улучшать качество и воспроизводимость разработанного технологического процесса, поскольку даже небольшие изменения в однородности печатной пленки могут иметь огромное влияние на общую производительность солнечного элемента.

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