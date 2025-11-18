Естонія виділяє 3,5 млн євро на Starlink для України в межах ІТ-коаліції

18 ноября 2025 г., 10:25

0

Tweet

Міністерство оборони України повідомило, що Естонія ухвалила рішення надати Україні 3,5 млн євро на закупівлю супутникових систем Starlink. Обладнання посилить стабільність і захист зв’язку для українських підрозділів, зокрема на передовій.



Закупівля відбудеться через ІТ-коаліцію – об’єднання 17 країн-партнерів, яке допомагає розбудовувати сучасну цифрову інфраструктуру для українського війська.



«Надійний супутниковий зв’язок дозволяє військовим залишатися на зв’язку та керувати високотехнологічними системами, зокрема безпілотниками. Це основа бойової ефективності та збереження життів. Ми вдячні Естонії та партнерам по ІТ-коаліції за послідовну підтримку, яка безпосередньо підсилює наші Сили оборони», – зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Цього року Естонія вже надала Україні військову та технологічну допомогу на суму близько 0,3% свого ВВП. Підтримка включає програми підготовки, закупівлю обладнання та розвиток ІТ-рішень.



ІТ-коаліція – одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Вона підтримує ЗСУ та Міноборони України у сферах ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI