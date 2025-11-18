Gartner: зростання ІТ-витрат у Європі на 11% у 2026 р. на тлі буму АІ та хмарних інвестицій

18 ноября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Згідно з останнім прогнозом дослідницької компанії Gartner загальні витрати на інформаційні технології в Європі досягнуть 1,4 трильйона доларів у 2026 році, що на 11,1% більше, ніж очікується на кінець 2025 року (1,3 трильйона доларів). Основними рушійними силами зростання названо АІ, хмарні технології та кібербезпеку.



"АІ, хмара та кібербезпека стимулюють зростання ІТ-витрат європейських організацій у 2026 році", – заявив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), заслужений віцепрезидент-аналітик Gartner. Він зазначив, що, попри бюджетні обмеження, директори з інформаційних технологій інвестуватимуть значні кошти у програмне забезпечення, щоб отримати доступ до нових АІ-функцій від поточних постачальників.



Gartner прогнозує, що витрати кінцевих користувачів на моделі генеративного АІ у Європі зростуть на 78,2% у 2026 році.



Загалом, витрати на програмне забезпечення залишатимуться пріоритетом і зростуть на 15,6% до 335,4 мільярда доларів (порівняно з 290,2 мільярда доларів у 2025 році), оскільки компанії прагнуть впроваджувати більш інтелектуальні та ефективні додатки.



Витрати на ІТ-послуги також зростуть на 10,1% до 539,9 мільярда доларів, залишаючись найбільшою категорією витрат. Ринок пристроїв зросте на 10,1% до 158,2 мільярда доларів, оскільки виробники додають АІ-функції до гаджетів, компенсуючи зростання цін на додаткове обладнання.



Зусилля щодо розбудови АІ-інфраструктури продовжать підвищувати попит на сервери, зокрема АІ-оптимізовані. Очікується, що витрати кінцевих користувачів на АІ-оптимізовані сервери в Європі досягнуть 46,8 мільярда доларів у 2026 році (проти 39,3 мільярда доларів у 2025 році). Проте цей показник значно відстає від Північної Америки (170 мільярдів доларів) та Китаю (67 мільярдів доларів).



Лавлок також зазначив, що інвестиції у хмарні послуги стануть більш "турбулентними", оскільки європейські CIO зосереджуються на цифровій незалежності та переміщують свої хмарні сервіси ближче до дому. Витрати на публічні хмарні послуги зростуть на 24% у 2026 році.



Аналітик Gartner підкреслив, що Європа стикається з регуляторним тиском, конкуренцією та занепокоєнням щодо національної безпеки, що стимулює розробку та управління АІ-системами без залежності від іноземних платформ. Gartner прогнозує, що до 2027 року 35% країн будуть прив'язані до регіональних АІ-платформ, що використовують власні контекстуальні дані.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI