SpaceX здійснила історичний 500-й повторний запуск ракети

Як повідомляє Space.com, компанія SpaceX успішно здійснила запуск потужного супутника Sentinel-6B для картографування океанів. Цей політ став знаковою віхою в історії космічних подорожей: 500-ю місією SpaceX, виконаною з використанням повторно застосованої (використаної) першої ступені ракети.



Ракета Falcon 9 стартувала з бази Космічних сил Ванденберг у понеділок о 12:21 ранку за Східним часом США (05:21 GMT).



Президент і головний операційний директор SpaceX Гвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell) відзначила цю подію, написавши, що команда зробила неможливе можливим завдяки багаторазовим ракетам. Вона підкреслила, що це прокладає шлях до висадки значної кількості вантажу та людей для створення постійної людської присутності на Місяці та за його межами за допомогою Starship.



Перша ступінь ракети Falcon 9, яка використовувалася вже втретє, успішно повернулася на Землю для вертикальної посадки приблизно через дев'ять хвилин після старту.



Варто зазначити, що ця ювілейна кількість місій (500) стосується лише запусків з повторним використанням ступенів Falcon 9 і не включає випробувальні суборбітальні польоти надважкої ракети Starship.



Супутник Sentinel-6B є частиною європейської програми спостереження Землі Copernicus. Апарат продовжить з великою точністю вимірювати висоту поверхні моря по всій земній кулі.



Представники Європейського космічного агентства (ESA) підкреслили, що моніторинг підвищення рівня моря є пріоритетом у світовому порядку денному. Вони зазначили, що за останні 25 років середня висота Світового океану зросла майже на 10 сантиметрів, і місія Copernicus Sentinel-6 стала "золотим стандартом" для моніторингу цього ключового наслідку зміни клімату.

