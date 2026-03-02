HONOR на MWC 2026: смартфон-робот, гуманоїд та складаний Magic V6

2 марта 2026 г., 16:35

Компанія HONOR на виставці MWC 2026 представила своє бачення «Доповненого людського інтелекту» (AHI) та дала старт масштабному ALPHA PLAN. Стратегія базується на трьох стовпах: Alpha Phone, Alpha Store та Alpha Lab. Головними зірками презентації стали футуристичний Robot Phone, перший людиноподібний робот бренду та новий флагман серед складаних пристроїв — Magic V6.



HONOR представила Robot Phone — представника нового виду пристроїв, що поєднує можливості смартфона з робототехнікою. На відміну від звичайних гаджетів, цей пристрій володіє «фізичним інтелектом»: він має моторику та просторове сприйняття.



Серед його ключових особливостей слід зазначити втілений інтелект. Завдяки вбудованому мікромотору та системі 4DoF (чотири ступені свободи), телефон може фізично змінювати кут огляду, стежити за користувачем під час відеодзвінків та виражати емоції кивками чи рухами корпусу.



Пристрій оснащений 200-мегапіксельним сенсором та вбудованим 3-осьовим стабілізатором (гімбалом). Функції AI Object Tracking та AI SpinShot дозволяють створювати професійні кадри з плавним обертанням на 90° та 180°.



Robot Phone може «танцювати» в такт музиці та реагувати на настрій користувача, перетворюючи смартфон на активного компаньйона.



Поки Robot Phone заглядає у майбутнє, Magic V6 встановлює стандарти сьогодення. Це найтонший та найпотужніший складаний пристрій компанії.



Товщина пристрою у закритому стані — 8,75 мм, при цьому він захищений за стандартами IP68 та IP69.



Завдяки партнерству з ATL, HONOR інтегрувала кремнієво-вуглецевий акумулятор місткістю 6660 мАг. Вміст кремнію сягає 25%, що дозволило зберегти тонкий корпус при величезній автономності. Також була анонсована технологія Blade Battery з вмістом кремнію 32% для майбутніх моделей на 7000 мАг.



Внутрішній екран 7,95 дюйма отримав сертифікацію SGS за мінімальну складку (глибина зменшена на 44%). Яскравість сягає 6000 ніт (зовнішній) та 5000 ніт (внутрішній).



Заявлено, це перший складаний смартфон на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.



HONOR офіційно вийшла на ринок споживчої робототехніки, представивши свого першого гуманоїдного робота. На відміну від вузькоспеціалізованих машин, робот HONOR зосереджений на трьох сценаріях: допомога при покупках, інспекція робочих місць та емоційна підтримка (компаньйонство). Завдяки інтеграції в екосистему смартфонів, робот впізнає власника та розуміє його потреби з першої секунди взаємодії.



Було також представлено MagicPad 4 — ультратонкий планшет (4,8 мм) з екраном 12,3 дюйма (3K OLED, 165 Гц). Працює на Snapdragon 8 Gen 5 і підтримує запуск AI-асистента OpenClaw через інтегровану лабораторію Linux.



MagicBook Pro 14 — професійний ноутбук на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3, оптимізований для складних AI-завдань та тривалої автономної роботи.



«Ми досліджуємо нову парадигму AI-пристроїв з Alpha Phone та будуємо фундамент кремнієво-вуглецевої цивілізації з Alpha Lab. Наш шлях до "людиноцентричного" AI рухається на повній швидкості», — заявив Джеймс Лі (James Li), генеральний директор HONOR.



HONOR Magic V6 надійде у продаж на окремих ринках у другій половині 2026 року.



HONOR MagicPad 4 буде доступний у сірому та білому кольорах за ціною від €699.

