«Мегатрейд» розширює дистриб'юторський портфель IoT-рішеннями Milesight

2 октября 2024 г., 12:35

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Проєктний дистриб'ютор «Мегатрейд» посилює співпрацю з компанією Milesight, відомою в Україні в першу чергу як виробник інтелектуальних систем відеоспостереження. Завдяки цьому замовники отримають доступ до передових IoT-розробок, включно з багатофункціональними датчиками для збору критично важливих даних та аналітичними платформами. Ці рішення допоможуть оптимізувати процеси, покращити управління інфраструктурою та підвищити рівень безпеки.

Milesight активно впроваджує новітні технології, такі як Al, 5G та IoT, щоб відповідати викликам сучасного світу. Їхня продукція вже знайшла широке застосування у сфері розумних міст, промисловості, транспорті та сільському господарстві.

Компанія Milesight поєднує передові технології з високою якістю продукції, сертифікованою за міжнародними стандартами ISO 9001, CE, FCC, LoRaWAN та іншими. Її продукти відрізняються не лише естетикою та високою якістю, але й мінімальним рівнем рекламацій, забезпечуючи тривалу безперебійну роботу з мінімальними витратами на технічне обслуговування. Завдяки присутності на ринку більше ніж у 120 країнах і регіонах, Milesight надає рішення, адаптовані під різноманітні галузі, включаючи роздрібну торгівлю, державний сектор, освіту та промисловість.

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