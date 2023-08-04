EPAM та «Мінветеранів» запускають освітні програми з IT для ветеранів та родин

4 августа 2023 г., 16:35

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«Міністерство у справах ветеранів України» спільно з компанією EPAM Ukraine запускають освітні ініціативи для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин. Навчання відбуватиметься у «Центрах ветеранського розвитку», які за сприяння міністерства створено у Дніпрі, Вінниці, Львові та Миколаєві на базі провідних місцевих вишів.

Участь у навчальних програмах безкоштовна та має на меті ознайомити українських ветеранів та членів їхніх сімей з кар’єрними можливостями в ІТ, а також опанувати одну із сучасних професій – в межах переходу від військової служби до цивільного життя.

Для новачків ІТ-експерти EPAM проведуть серію ознайомчих офлайн-зустрічей, які допоможуть відповісти на питання про те, які є професії та можливості для розвитку в ІТ, як влаштована галузь, з чого варто почати перехід тощо. У серпні заходи відбудуться у «Центрах ветеранського розвитку», а у вересні пройдуть в онлайн-форматі. Участь доступна для всіх охочих ветеранів та членів їхніх родин. Тривалість ознайомчої зустрічі – 1,5 години.

Для охочих опанувати професію інженера хмарних технологій Amazon Web Service (AWS) експерти EPAM пропонують пройти спеціальні різнорівневі програми в онлайн-форматі.

AWS Cloud Practitioner Essentials підійде тим, хто вже має загальні технічні знання, володіє рівнем англійської B1 та хоче дізнатись про концепцію, безпеку та архітектуру AWS. Програма триватиме чотири тижні та включатиме 22 годин занять з інструктором. Успішне завершення програми передбачає можливість безплатного проходження сертифікації AWS Cloud Practitioner.

Architecting on AWS – більш поглиблений курс, побудований для архітекторів, інженерів-проєктувальників рішень та розробників, які прагнуть зрозуміти архітектуру AWS. Умовою для вступу є сертифікат AWS Cloud Practitioner та володіння англійською мовою не нижче B1+. Успішне завершення програми гарантує можливість безкоштовного проходження сертифікації AWS Solutions Architect – Associate. Програма триватиме вісім тижнів і передбачатиме 47 годин занять з інструктором.

На старті навчання учасники AWS Cloud Practioner Essentials та Architecting on AWS зможуть отримати необхідну підтримку з боку досвідчених наставників.

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