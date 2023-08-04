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Індія прагне збільшити локальне виробництво та вводить ліцензування ноутбуків

4 августа 2023 г., 15:25
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Рішення Індії впровадити ліцензування імпорту ноутбуків, планшетів і персональних комп'ютерів має мету стимулювати внутрішнє виробництво і забезпечити використання її технологічної екосистеми, заявив у п'ятницю заступник міністра інформаційних технологій країни Раджив Чандрасехар (Rajeev Chandrasekhar).
 
Чинні правила в Індії дозволяють компаніям вільно імпортувати ноутбуки, але нове правило вимагає спеціальної ліцензії на ці продукти, подібно до обмежень, які Індія ввела в 2020 році для вхідних поставок телевізорів.
 
Уряд у своєму повідомленні в четвер не пояснив причини цього кроку, який може вплинути на такі технологічні компанії, як Apple, Dell і Samsung та змусити їх збільшити місцеве виробництво.
 
Цей крок відповідає плану прем'єр-міністра Нарендри Моді (Narendra Modi) «Зроблено в Індії», який повинен сприяти місцевому виробництву та перешкоджати імпорту.
 
Окрім стимулювання місцевого виробництва, цей крок спрямований на обмеження поставок з Китаю, оскільки є «проблеми з безпекою таких товарів», повідомило Reuters джерело в уряді.
 
Чандрасехар додав, що нове правило забезпечить використання в індійській технологічній екосистемі "лише надійних і перевірених систем, які є імпортованими та/або виробленими в Індії".

Слід зазначити, що хоча індійський ринок ПК (настільних комп'ютерів, ноутбуків та планшетів) зазнав значного падіння у першому кварталі, згідно з даними Canalys, на 35%. Але це дуже великий ринок - 3,9 млн пристроїв у квартал, них 2,1 млн ноутбуків.

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