Квартальні продажі Amazon зрослли на 11% до 134,4 млрд дол., а прибуток - на 335% до 6,7 млрд дол.

4 августа 2023 г., 17:34

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Amazon звітувала про фінансові показники у другому кварталі.

Продажі компанії стрімко зросли завдяки високому попиту на широкий асортимент продукції - від швидкої доставки за програмою Prime до реклами, що сприяло значному зростанню прибутку порівняно з минулим роком.

Amazon продемонструвала зростання продажів на 11% до 134,4 млрд дол. (рік тому було 121,2 млрд дол.). Цей показник перевищив прогнози аналітиків, що були на рівні 131,4 млрд дол.

Акції компанії зросли майже на 10% у позаурочний час. З початку року акції Amazon сягнули на 52%, це одна з небагатьох технологічних компаній, які допомогли підняти ринок цього року.

Прибуток компанії різко підскочив порівняно з тим же кварталом минулого року. Її чистий дохід тепер склав 6,7 млрд дол. у порівнянні з чистим збитком у 2 млрд дол. рік тому. Це перевищило прогнози аналітиків в 3,592 млрд дол.

Інвестори уважно стежили за витратами клієнтів як на хмарному, так і на роздрібному ринках.

Щодо роздрібної торгівлі, генеральний директор Енді Джассі (Andy Jassy) заявив, що компанія змогла заощадити час і кошти на доставці.

Крім того, Amazon Web Services вже давно став для компанії "дійною коровою". Минулого кварталу продажі цього сегменту зросли на 16% після періоду кволого зростання, коли користувачі хмарних сервісів були стурбовані станом економіки. У цьому кварталі продажі AWS зросли на 12% до 22,1 млрд дол., при цьому операційний прибуток склав 5,3 млрд дол., що становить більшу частину загального показника компанії.

"Зростання AWS стабілізувалося, оскільки клієнти почали переходити від оптимізації витрат до розгортання нових робочих навантажень", - відмітив Енді Джассі.

У заяві Джассі зазначається, що «безліч генеративних випусків АІ» дозволили її хмарному бізнесу залишатися лідером, конкуруючи з такими компаніями, як Google і Microsoft. Він також додав, що зростання AWS "стабілізувалося".

Хоча велика ставка на штучний інтелект ще не призвела до швидшого зростання AWS, технологічний гігант оптимістично дивиться на своє майбутнє, експериментуючи також з досвідом електронної комерції. Він працює над тим, щоб використовувати АІ для узагальнення відгуків клієнтів про товари на сайті.

Джасі додав, що на рекламні послуги Amazon зберігається "високий попит". Її бізнес у цьому напрямку зріс на 22% до 10,7 млрд дол.

Останніми роками Amazon розширює спектр послуг і продуктів для сторонніх продавців. Дохід від цього напрямку за квартал зріс на 18% до 32,3 млрд дол. На сторонніх продавців припадає 60% проданих товарів в одиницях, що є новим рекордом.

Дохід від фізичних магазинів, категорії, яка включає Whole Foods та Amazon Go, склав 5 млрд дол., що на 6% більше ніж було рік тому.

Від послуг передплати, що включає членство в Prime, компанія отримала 9,8 млрд дол., що на 14% більше ніж у другому кварталі 2022 р.

Amazon заявила, що очікує зростання продажів у третьому кварталі від 9% до 13% порівняно з попереднім кварталом. Керівництво компанії прогнозує продажі в третьому кварталі від 138 до 143 млрд дол. Операційний прибуток прогнозується в діапазоні від 5,5 млрд дол. до 8,5 млрд дол.

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