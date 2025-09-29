Electronic Arts можуть викупити за 50 млрд дол.

29 сентября 2025 г., 11:45

Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомила, що компанія Electronic Arts, великий видавець відеоігор, відомий своїми франшизами «FC» та «Battlefield», перебуває на просунутій стадії переговорів про перехід у приватну власність за оцінкою приблизно 50 млрд дол.

Консорціум інвесторів, до якого входять приватна інвестиційна фірма Silver Lake, Суверенний фонд Саудівської Аравії Public Investment Fund (PIF) та Affinity Partners, може оголосити про угоду вже наступного тижня. Якщо ця угода відбудеться, вона стане найбільшим в історії викупом із залученням позикових коштів (leveraged buyout).

Пропозиція про виведення EA з публічного ринку з'явилася в критичний момент для виробника. Компанія робить велику ставку на свій основний спортивний портфель та інтелектуальну власність у жанрі екшн-шутерів, щоб подолати млявість усій індустрії відеоігор, коли геймери обережніше підходять до витрат. Надії EA значною мірою покладаються на «Battlefield 6», наступну частину популярної франшизи шутерів, а також на футбольний симулятор «FC 26». Акції компанії закрилися зі зростанням близько 15% після появи новин про можливу угоду.

Ця потенційна приватизація також ознаменує подальшу консолідацію в індустрії після того, як такі помітні гравці, як Activision Blizzard та Zynga, були поглинуті ще більшими структурами, що зменшує кількість публічних ігрових компаній. Аналітик D.A. Davidson & Co. Ваятт Свонсон (Wyatt Swanson) зазначив, що EA «має сенс як ціль для придбання, оскільки грошові потоки є досить послідовними, а щорічні релізи EA забезпечують передбачуваний дохід та прибутковість».

Угода також підкреслює зростаючі ставки Суверенного фонду Саудівської Аравії у сфері геймінгу. PIF, через свою ігрову дочірню компанію Savvy Games Group, активно інвестує у ігрові фірми в рамках стратегії «Бачення 2030» з диверсифікації економіки Королівства від нафти. Аналітики вважають, що інтерес PIF до EA зумовлений її високо впізнаваним спортивним портфелем, зокрема популярною футбольною франшизою «FC», яка має величезну світову привабливість і стійкий потенціал доходу. Професор Нью-Йоркської школи бізнесу Йост ван Дреунен (Joost van Dreunen) зазначив, що для PIF ця угода «цементує ігри як культурну інфраструктуру — активи, які є настільки ж важливими для глобального впливу, як спорт чи кіно». Зростання активності у великих угодах злиттів та поглинань (M&A) у 2025 році, як раніше зазначав президент Goldman Sachs Джон Волдрон (John Waldron), відбувається завдяки відновленню довіри керівництва та очікуванню зниження ставок ФРС, що здешевлює капітал для стратегічного перепозиціонування. Наглядачі ринку також зазначають, що Affinity Partners, заснована зятем президента Трампа Джареда Кушнера (Jared Kushner), має інвестиції від фондів Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.

