Велика Британія збільшує внесок до Фонду підтримки енергетики України до 150,6 мільйона євро

Велика Британія вносить до Фонду енергетичної підтримки України додаткові 48,7 млн євро, збільшуючи свій загальний внесок до 150,6 млн євро.





Грантові кошти від цього траншу дозволять реалізувати низку заходів щодо зміцнення енергетичної стійкості України, включаючи ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики.





«Підтримка партнерів має для нас особливе значення напередодні нового опалювального сезону. У межах підготовки до зими ми проводимо планові ремонти на енергетичних обʼєктах, встановлюємо додаткові генеруючі потужності, готуємо до пікових навантажень системи передачі електроенергії та теплопостачання, формуємо запаси резервного обладнання. Дякуємо Великій Британії за черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, який дозволить нам реалізовувати відповідні завдання і зміцнювати енергетичну безпеку країни в цілому», – наголосила міністр енергетики України Світлана Гринчук.





«Я чітко розумію, що підтримка Великобританії непохитна та сильніша, ніж будь-коли, оскільки ми знаємо про довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії», – заявила міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер під час свого нещодавнього візиту до Києва.





З моменту свого запуску у квітні 2022 року Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 1,25 мільярда євро від понад 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 регіону України.





Секретаріат Енергетичного Співтовариства, що координує роботу Фонду, закликає донорів наслідувати приклад Великої Британії та збільшити свої внески до Фонду, оскільки поточний розрив у фінансуванні між наявними коштами та пріоритетними потребами становить понад 600 мільйонів євро.

