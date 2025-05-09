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Дрон FP-1, який летить на 1600 км, масово атакує об’єкти рф

9 мая 2025 г., 8:15
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Як повідомляє «Мілітарний», продемонстрований на днях загалу український ударний дрон-камікадзе FP-1 вже масово застосовується для атак на російські об’єкти.
 
Уламки цих безпілотників, як заявляють мордорські ЗМІ, лише протягом березня виявляли в кількох російських регіонах. А до цього він встиг вже уразити низку об’єктів на території Росії.
 
Відомо, що дрони FP-1 застосовуються для ударів по цілях на території рф щонайменше з 2024 року. 
 
Одним зі знакових ударів стала атака на авіабазі «Мариновка» у серпні 2024 року, внаслідок якої знищели щонайменше один винищувач-бомбардувальник Су-34 і ще кілька пошкодили.
 
Під час недавньої офіційної демонстрації вказувалося, що FP-1 здатен нести бойову частину масою до 120 кг та пролітати відстань до 1600 км. Ймовірно, вага бойової частини корелює з дистанцією, яку може подолати дрон.
 
«Цей дрон народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитися з нашими партнерами», — розповіла заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр при демонстрації FP-1.
 
Що підтверджує: цей ударний дрон вже серійно виробляється у великій кількості та привернув увагу з боку країн-партнерів України.

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