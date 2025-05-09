Rheinmetall та ICEYE уклали первинну угоду про створення військових супутників

9 мая 2025 г., 10:25

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Як пише Reuters, Rheinmetall домовився з фінською компанією ICEYE про створення спільного підприємства з виробництва військових супутників.

У своїй заяві в четвер оборонний підрядник повідомив, що підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення підприємства під назвою Rheinmetall ICEYE Space Solutions, в якому Rheinmetall матиме частку у 60%, а супутниковий оператор ICEYE - решту.

Остаточні домовленості та офіційні схвалення ще не досягнуті, додали в компанії.

Партнери планують будувати радіолокаційні супутники з синтезованою апертурою, які можуть генерувати зображення вночі і крізь хмари, на таких виробничих площадках, як завод Rheinmetall з виробництва автомобільних компонентів в західному місті Нойс.

Rheinmetall став піонером у прагненні перепрофілювати частину виробничих потужностей німецької автомобільної індустрії, що перебуває у скрутному становищі, для використання в оборонній промисловості. Остання зараз активно розширяється, оскільки європейські уряди інвестують кошти у відповідь на те, що вони вважають дедалі агресивнішою росією.

Компанія Rheinmetall, провідний європейський виробник боєприпасів, раніше в четвер підтвердила, що може перевиконати свій план на 2025 рік, посилаючись на зростання попиту з боку Німеччини, України та інших європейських країн.

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