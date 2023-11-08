Дохід «Vodafone Україна» за 9 місяців зріс на 8% до 15,9 млрд грн.

8 ноября 2023 г., 15:25

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Оператор зв’язку «Vodafone Україна» звітує про результати роботи за 9 місяців 2023 року. Дохід компанії за три квартали становив 15,9 млрд грн, що на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Показник OIBDA також продемонстрував 8% зростання і перевищив 9 млрд грн. Маржа OIBDA залишається стабільною завдяки високій ефективності бізнесу. Чистий прибуток сягнув 3,8 млрд грн. Збільшення останнього показника всемеро в річному порівнянні обумовлено зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану.

Абонентська база залишається стабільною в порівнянні з попереднім кварталом – 15,2 млн клієнтів. Зменшення у порівнянні з третім кварталом минулого року пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції.

Внаслідок збільшення обсягів користування послугами мобільного інтернету та кількості їх користувачів показник ARPU зріс до 112,4 грн.

Vodafone збільшив свої інвестиції за 9 місяців 2023 на 86% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Протягом трьох кварталів компанія інвестувала 3,8 млрд грн. Це дозволило продовжувати оперативні ремонти ушкодженого обладнання та капітальне відновлення мережі, постраждалої внаслідок бойових дій, а також розвивати та розширювати мережу – 4800 базових станцій 4G вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні.

Оператор також фокусується на розвитку фіксованого бізнесу. У третьому кварталі група Vodafone завершила угоду щодо придбання компанії «Фрінет», яка надає послуги фіксованого доступу до мережі інтернет під брендом «О3». Також активно розвивається раніше придбаний актив – компанія Vega.

Пріоритетною для розвитку є технологія GPON, тому компанія активно продовжує розширювати її покриття. За 2022 рік компанія ввела в експлуатацію 1072 нових зон у Києві, Вишневому, Дніпрі, Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі та Чорноморську, що забезпечило доступ до енергоефективного інтернету для 150 тис. домогосподарств. З початку 2023 року мережею GPON покрито вже 2273 будинки з можливістю підключення 322 тис. квартир та офісів.

У вересні компанія під'єднала на 130% фіксованих абонентів більше в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. Важливим аспектом зростання попиту та розвитку абонентської бази є забезпечення надійного доступу до інтернету навіть за умов відключень мережі від електропостачання.

Враховуючи закупівлю АКБ, генераторів, пального, будівництво нових зон GPON, модернізацію та відновлення обладнання й мереж з початку ворожого вторгнення, компанія вже інвестувала понад 245 млн грн у стійкість своєї фіксованої мережі.

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