AMD розширює лінійку процесорів EPYC 3-го покоління, щоб забезпечити нові рівні цінності для масових додатків

8 ноября 2023 г., 16:35

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Компанія AMD оголосила про розширення сімейства процесорів AMD EPYC 3-го покоління шістьма новими пропозиціями для центрів обробки даних, які відповідають потребам загальних ІТ і масових обчислень для підприємств.

Як стверджує виробник «повне сімейство процесорів AMD EPYC 3-го покоління доповнює провідну продуктивність і ефективність новітніх процесорів AMD EPYC 4-го покоління вражаючим співвідношенням ціни та якості, сучасними функціями безпеки та енергоефективністю для менш технічно вимогливих критично важливих для бізнесу робочих навантажень».

Перегони за впровадженням штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень створюють технологічний розрив. Саме щоб задовольнити зростаючий попит на широко розгорнуті, економічно ефективні та перевірені масові рішення на середньому ринку та в каналах збуту, AMD розширює пропозицію процесорів EPYC 3-го покоління. Щоб забезпечити відмінну цінність, продуктивність, енергоефективність та функції безпеки для критично важливих для бізнесу додатків.

Повідомляється, що портфоліо процесорів AMD EPYC 3-го покоління, що базуються на архітектурі «Zen 3», забезпечує широкий спектр широко розгорнутих корпоративних серверних рішень, які підтримуються відомими виробниками, такими як Cisco, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo та Supermicro.

«Сучасні ІТ-директори та ІТ-спеціалісти, які використовують застарілу інфраструктуру центрів обробки даних, потребують простого та безперешкодного переходу на технології наступного покоління у темпі, що відповідає їхнім потребам, - говорить Ден Макнамара (Dan McNamara), старший віце-президент та генеральний менеджер серверного підрозділу AMD. - Ми побачили чітку можливість надати нашим клієнтам більше можливостей, які приносять провідну продуктивність та ефективність EPYC для менш технічно вимогливих, але все ще критично важливих для бізнесу робочих навантажень. Сервери на базі процесорів AMD EPYC 3-го покоління забезпечують вражаюче співвідношення ціни та продуктивності на базі широко розгорнутих, економічно ефективних і перевірених основних технологій».

Пропонуючи високу продуктивність у всьому портфоліо з підтримкою до восьми каналів швидкої пам’яті DDR4 і до 128 смуг високопродуктивного інтерфейсу PCIe Gen 4, процесори AMD EPYC 3-го покоління дозволяють клієнтам підвищити цінність інвестицій в ІТ-інфраструктуру. Вся лінійка процесорів AMD EPYC 3-го покоління доступна вже сьогодні і повністю сумісна з існуючими системами на базі процесорів AMD EPYC серії 7003, забезпечуючи плавне оновлення.

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