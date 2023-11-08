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iLand розширила портфель пропозицій безпілотниками Autel Robotics

8 ноября 2023 г., 14:35

iLand розширила портфель пропозицій безпілотниками Autel Robotics

Компанія iLand повідомляє про отримання статусу офіційного реселлера Autel Robotics – американського виробника споживчих і комерційних БПЛА із понад дев'ятирічним досвідом інновацій і більш ніж тисячею патентів по всьому світу.

Компанію Autel Robotics засновано 2014 року у США з метою розробки безпілотних літальних апаратів й авіаційних технологій. Її створила команда інженерів, натхненних бажанням клієнтів «летіти довше й далі». Через рік було випущено БПЛА першого покоління X-Star. Успіх його та наступної серії EVO дав змогу Autel Robotics швидко створити собі репутацію на американському ринку. З появою серії та платформи EVO II у 2020 році компанія підняла свої дрони до нових висот продуктивності та сфер застосування.

На особливу увагу наразі заслуговує флагманська модель EVO MAX 4T, яка вже доступна до замовлення в Україні.

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