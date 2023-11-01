Apple випускає нові моделі Macbook Pro з чипом M3

1 ноября 2023 г., 12:35

+11

голос Tweet

Компанія Apple оголосила про випуск нової лінійки MacBook Pro з абсолютно новим сімейством чіпів M3: M3, M3 Pro та M3 Max.



Зазначається, що завдяки архітектурі графічного процесора нового покоління та швидшому центральному процесору, сімейство M3 забезпечує ще більшу продуктивність та нові чудові можливості для MacBook Pro з діагоналями 14 і 16-дюймові.



Усі моделі MacBook Pro оснащені дисплеєм Liquid Retina XDR з роздільною здатністю на 20% яскравіше, ніж у SDR, вбудованою камерою з роздільною здатністю 1080p, аудіосистемою з шістьма динаміками та широким спектром можливостей для підключення.



«Немає нічого подібного до MacBook Pro. Завдяки чудовій енергоефективності кремнію Apple, до 22 годин автономної роботи, приголомшливому дисплею Liquid Retina XDR та розширеним можливостям підключення, MacBook Pro дає користувачам змогу виконувати найкращу роботу в житті, - заявив Джон Тернус (John Ternus), старший віце-президент Apple з розробки апаратного забезпечення. - З наступним поколінням чипів M3 ми знову піднімаємо планку можливостей професійних ноутбуків. Ми раді представити MacBook Pro та його найкращі у своєму класі можливості найширшому колу користувачів, а для тих, хто переходить з MacBook Pro на базі процесора Intel, це абсолютно новий досвід».



Підкреслюється, що сімейство процесорів M3 продовжує приголомшливий темп інноваційних розробок Apple. M3, M3 Pro і M3 Max - це перші мікросхеми для персональних комп’ютерів, виготовлені за провідною в галузі 3-нанометровою технологією. Завдяки швидшому та ефективнішому графічному процесору нового покоління ці чипи забезпечують найбільший стрибок у графічній архітектурі за всю історію кремнієвих технологій Apple. Завдяки революційній технології динамічного кешування графічний процесор розподіляє використання локальної пам’яті в реальному часі, тому для кожного завдання використовується тільки точний обсяг пам’яті, необхідний для його виконання. Це значно збільшує використання GPU та продуктивність у найвимогливіших професійних програмах та іграх.

Графічний процесор також додає нові функції рендерингу до кремнію Apple, включаючи апаратне прискорення затінення сітки для більших можливостей та ефективності обробки геометрії, що дозволяє створювати більш візуально складні сцени. А апаратне прискорення трасування променів вперше з’являється на Mac, що дозволяє в іграх відтворювати точніші тіні та відображення для створення більш реалістичного середовища.



Продуктивність рендерингу в Final Cut Pro на 14-дюймовий MacBook Pro з M3в 7,4 рази вища, ніж у 13-дюймового MacBook Pro з Core i7, і на 60% вища, ніж у 13-дюймового MacBook Pro з M1.



Компіляція коду в Xcode відбувається до 3,7 разів швидше, ніж на 13-дюймовому MacBook Pro з Core i7, і до 40% швидше, ніж на 13-дюймовому MacBook Pro з M1.



Продуктивність роботи з електронними таблицями в Microsoft Excel до 3,5 разів вища, ніж у 13-дюймового MacBook Pro з Core i7, і на 40% вища, ніж у 13-дюймового MacBook Pro з M1.



Для користувачів з більш вимогливими робочими процесами, таких як програмісти, творчі працівники та дослідники, MacBook Pro з M3 Pro забезпечує ще більшу продуктивність, підтримує більше уніфікованої пам’яті і тепер працює на 40% швидше, ніж 16-дюймова модель з M1 Pro.



Як заявляє виробник MacBook Pro з M3 Max забезпечує продуктивність і можливості для тих, хто працює в екстремальних умовах, наприклад, програмістів, які займаються машинним навчанням, 3D-художників і відеоредакторів. Він у 2,5 рази швидший за 16-дюймовий MacBook Pro з M1 Max і в 11 разів швидший за найшвидшу модель MacBook Pro на базі процесора Intel. Модель також підтримує до 128 ГБ об’єднаної пам’яті, що дозволяє творцям легко працювати над великими і складними проектами, що охоплюють кілька професійних програм і плагінів, або створювати величезні партитури фільмів, де цілі оркестрові бібліотеки миттєво доступні з пам’яті.



Новий MacBook Pro можна замовити вже сьогодні він почне надходити в магазини Apple Store і до авторизованих реселерів Apple, починаючи з вівторка, 7 листопада.



Ціна 14-дюймового MacBook Pro з M3 починається від 1 599 дол. Модель з діагоналлю 14 дюймів MacBook Pro з M3 Pro буде запропоновано від 1 999 дол., а 16-дюймовий MacBook Pro - від 2 499 дол.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні