Дохід Alphabet у ІІ кв. зріс на 14% до 96,43 млрд дол.

24 июля 2025 г., 15:35

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Компанія Alphabet, материнська компанія Google, оголосила результати за другий квартал 2025 року, які значно перевершили очікування аналітиків як за доходом, так і за прибутком. Попри це, компанія заявила про намір збільшити свої капітальні витрати на 2025 рік на 10 мільярдів доларів, що свідчить про агресивну стратегію інвестицій у розвиток АІ та зростаючий попит на її хмарні продукти.





За звітний період Alphabet зафіксувала дохід у розмірі 96,43 мільярда доларів, що істотно перевищило прогнозовані 94 мільярди доларів. Загальний дохід компанії зріс на 14% у річному вимірі, що є вищим за 10,9%, прогнозованих Волл-стріт.





Чистий прибуток Alphabet зріс майже на 20% порівняно з попереднім роком, досягнувши 28,20 мільярда доларів.





«Наші результати за другий квартал є чітким свідченням динамічного зростання в усіх наших сегментах, особливо в Google Cloud, що підживлює інновації в галузі АІ, — зазначив Сундар Пічаї (Sundar Pichai), головний виконавчий директор Alphabet та Google. - Ми бачимо безпрецедентний попит на наші продукти та послуги АІ, що вимагає значних інвестицій у нашу інфраструктуру та таланти».





Alphabet збільшила свій прогноз щодо капітальних витрат на 2025 рік до 85 мільярдів доларів, що на 10 мільярдів доларів більше, ніж прогнозувалося в лютому. Це рішення зумовлене «сильним і зростаючим попитом на наші хмарні продукти та послуги». Компанія очікує подальшого збільшення капітальних витрат у 2026 році.





Дохід Google Cloud склав 13,62 мільярда доларів, перевищивши очікувані 13,11 мільярда доларів та продемонструвавши вражаюче зростання на 32% порівняно з минулим роком. Цей успіх підкреслює нещодавнє оголошення OpenAI про намір використовувати хмарну інфраструктуру Google для свого популярного сервісу ChatGPT, що, за словами Сундара Пічаї, є "дуже захопливим партнерством".





Дохід від реклами на YouTube склав 9,8 мільярда доларів, перевищивши очікувані 9,56 мільярда доларів. Загальний рекламний дохід компанії зріс до 71,34 мільярда доларів, що на 10,4% більше, ніж роком раніше. Пошуковий підрозділ приніс 54,19 мільярда доларів за квартал. Витрати на залучення трафіку (TAC) склали 14,71 мільярда доларів, що трохи вище прогнозованих 14,18 мільярда доларів.





Продукт Google для пошуку АІ – АІ Overviews, який узагальнює результати пошуку, тепер має понад два мільярди щомісячних користувачів у більш ніж 200 країнах і територіях, що є значним зростанням порівняно з 1,5 мільярда користувачів минулого кварталу. Застосунок Gemini, АІ-чат-бот компанії, наразі налічує понад 450 мільйонів щомісячних активних користувачів.





Загальні операційні витрати зросли на 20% до 26,1 мільярда доларів. Значна частина цього зростання пов'язана з витратами на юридичні та інші питання, зокрема з одноразовим списанням 1,4 мільярда доларів, пов'язаним із врегулюванням позову про права на конфіденційність даних, поданого генеральним прокурором Техасу Кеном Пакстоном (Ken Paxton) у 2022 році.





Сегмент "Інші ставки" (Other Bets), що включає підрозділ самокерованих автомобілів Waymo та підрозділ наук про життя Verily, мав 373 мільйони доларів доходу, показавши збиток у розмірі 1,25 мільярда доларів.





Після публікації результатів акції Alphabet зросли на 3% під час торгів після закриття ринку.

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