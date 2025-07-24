Гранатометників РПГ-7 навчатимуть за допомогою вітчизняних лазерних тренажерів

24 июля 2025 г., 14:35

Міністерство оборони України допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. Ці тренажери – сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет. Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7. Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби. Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.

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