У 2024 році зафіксовано рекордно високі постачання стрічок LTO

24 июля 2025 г., 16:35

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Компанії-постачальники технологій програми LTO, Hewlett Packard Enterprise, International Business Machines Corporation і Quantum Corporation, опублікували свій щорічний звіт про постачання стрічкових носіїв, в якому детально описані постачання за четвертий квартал 2024 року в порівнянні з попереднім роком. Звіт показує, що у 2024 році було поставлено рекордну кількість стрічкових носіїв (у стислому вигляді) загальною місткістю 176,5 ЕБ, що на 15,4% більше, ніж у 2023 році. Це стало результатом розвитку інфраструктурних вимог, викликаного тривалим впровадженням сучасних технологій, таких як штучний інтелект і машинне навчання (AI/ML), що призвело до значного зростання обсягу неструктурованих даних і переходу до більш економічних гібридних хмарних середовищ.



«Встановивши новий рекорд зростання четвертий рік поспіль, стрічкова технологія LTO продовжує доводити свою довговічність як провідне рішення для зберігання даних на підприємствах», — сказав Бруно Халд (Bruno Hald), генеральний директор підрозділу вторинного зберігання даних Quantum. «Організації, що прокладають свій шлях в епоху AI/ML, повинні переналаштувати свої архітектури зберігання даних, щоб не відставати від часу, і технологія стрічкових накопичувачів LTO є важливою частиною головоломки для тих, хто шукає економічне, стійке і безпечне рішення для підтримки впровадження сучасних технологій і пов'язаного з цим зростання обсягу даних. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити цього року нову версію технології стрічкових накопичувачів LTO, яка надасть підприємствам розширені можливості зберігання даних».



Ключові переваги стрічкової технології LTO містять низьку сукупну вартість володіння, яку організації можуть визначити самостійно за допомогою калькулятора LTO Ultrium TCO, а також надійні функції стійкості та безпеки. Крім того, LTO-10, новітня специфікація формату для стрічкових накопичувачів і носіїв LTO Ultrium, забезпечить ту ж високу швидкість, що і LTO-9, з більш високою місткістю і щільністю (30 ТБ на картридж, до 75 ТБ в стислому вигляді), квантово-безпечним шифруванням і нульовим часом оптимізації, що допоможе організаціям підготуватися до майбутнього даних, що швидко розвивається.



«Постійне зростання постачання стрічок LTO свідчить про важливу роль, яку стрічки відіграють у сучасних архітектурах даних, особливо в умовах, коли компанії стикаються з обсягами даних, що швидко зростають», — зазначив Філ Гудвін (Phil Goodwin), віцепрезидент з досліджень в області інфраструктурних програмних платформ, IDC. «Фактично, унікальне поєднання масштабованості, економічності та кіберстійкості стрічок робить їх цінним компонентом для підприємств, які шукають безпечне і стійке довгострокове зберігання даних».



Відзначається, що з досягненням рекордного рівня постачань у 2024 році технологія стрічок LTO демонструє свою незмінну актуальність у сфері зберігання даних, оскільки організаціям потрібні величезні обсяги структурованих і неструктурованих даних, щоб максимально використовувати сучасні технології для досягнення максимального бізнес-ефекту. Збільшення потреб у зберіганні даних може швидко призвести до зростання витрат, значного енергоспоживання і збільшення ризиків безпеки. Однак стрічки LTO доповнюють дискові, флеш і хмарні рішення в багаторівневих архітектурах зберігання даних, забезпечуючи недорогу останню лінію захисту від програм-вимагачів та інших загроз безпеки. Крім того, автономні копії стрічок LTO відокремлюють архіви даних від підключеного середовища, забезпечуючи більшу впевненість у відновленні даних. Незалежно від того, чи архівує організація великі дані для аналітики, управляє сотнями годин медіаконтенту або просто транспортує великі файли між середовищами зберігання, стрічки LTO надають підприємствам усіх типів економічне, стійке і захищене рішення для збереження даних, необхідних для забезпечення робочих навантажень, що зростають, і розвитку бізнесу.

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