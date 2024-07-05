До 2030 року буде поставлено понад 9 мільярдів пристроїв з підтримкою eSIM

5 июля 2024 г., 14:25

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Згідно з останнім звітом Counterpoint глобальні поставки пристроїв з підтримкою xSIM перевищать 9 мільярдів одиниць у період між 2024 і 2030 роками, а середньорічний темп приросту складе 22%. Прогноз включає всі форм-фактори, в тому числі апаратні eSIM (eUICC), iSIM (iUICC), nuSIM і Soft SIM.



Галузь пройшла точку перегину після випуску ексклюзивного для США iPhone з однією eSIM-карткою у 2022 році і зараз вступає в період гіперзростання. Про це свідчить зростаюча кількість виробників, які випускають пристрої з підтримкою eSIM. Наразі смартфони мають найвищий рівень впровадження eSIM з боку споживачів. Однак такі категорії, як підключені автомобілі, шлюзи, маршрутизатори і безпілотники, де фізичними SIM-картами може бути дуже складно керувати, отримають значну вигоду від підключення на основі eSIM або iSIM. У довгостроковій перспективі xSIM стане стандартним форм-фактором для цих галузей.



На користь цієї гіпотези свідчить і дедалі ширше впровадження цієї технології серед світових операторів мобільного зв’язку (MNO). Понад 400 операторів підтримують послуги eSIM у всьому світі, що дозволяє користуватися ними в середньому більш ніж 50 споживчими пристроями.



Коментуючи високі темпи зростання eSIM в різних галузях, аналітик Counterpoint Сіддхант Каллі (Siddhant Cally) зазначив: «Ключові гравці екосистеми почали готуватися до розгортання eSIM не лише у своїх флагманських пристроях, але й у сегментах середнього рівня. Новий iPad з підтримкою тільки eSIM - це ще один знак, який вказує на те, що майбутнє за eSIM. Інші варіанти використання, такі як подорожі та роумінг, також значно сприятимуть поширенню eSIM у короткостроковій перспективі».



До 2030 року Counterpoint очікує, що пристрої з підтримкою iSIM становитимуть значну частину екосистеми мобільних пристроїв.



«Це все ще дуже ранні дні для iSIM. Однак ми очікуємо, що впровадження iSIM буде набирати обертів протягом наступних трьох років. Ця технологія має потенціал для підвищення ефективності пристроїв шляхом зменшення витрат, розміру та складності. Це робить її ідеальною для використання в широкому спектрі додатків Інтернету речей, від розумних домашніх пристроїв до промислових датчиків», прокоментував очікуване високе зростання iSIM, старший аналітик Counterpoint Анкіт Малхотра (Ankit Malhotra).

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