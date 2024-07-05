Виторг Foxconn у другому кварталі перевершив ринковий прогноз завдяки попиту на сервери АІ

5 июля 2024 г., 15:35

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Як пише Reuters, компанія Foxconn, опублікувала квартальний фінансовий звіт, який виявився кращим, ніж очікувалося, завдяки попиту на сервери штучного інтелекту.

Третій квартал традиційно є початком сезону для тайванських технологічних компаній, які наввипередки постачають смартфони, планшети та іншу електроніку великим виробникам, таким як Apple, для періоду свят на західних ринках наприкінці року.

Foxconn, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry, заявила, що дохід минулого місяця досяг 490,7 млрд тайваньських доларів ($15,12 млрд), що на 16,1% більше, ніж у минулому році, і є другим найвищим показником за аналогічний період.

У другому кварталі сумарно дохід злетів на 19,1% в річному обчисленні до 1,55 трильйона тайваньських доларів, перевищивши очікування аналітиків у 1,51 трильйона тайваньських доларів.

За даними компанії, дохід у другому кварталі в сегменті хмарних і мережевих продуктів продемонстрував значне зростання в річному і квартальному обчисленні завдяки високому попиту на сервери для АІ.

Однак у сегменті споживчої електроніки, включаючи смартфони, дохід залишився незмінним у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила Foxconn, не надавши деталей.

У третьому кварталі цього року очікується зростання доходів як в річному обчисленні, так і в порівнянні з попереднім кварталом, йдеться в заяві Foxconn. "Вступаючи в піковий сезон другої половини року, ми очікуємо, що наша діяльність буде поступово набирати обертів", - йдеться в повідомленні.

Цього року акції Foxconn зросли на 105%, випередивши 31%-вий стрибок на загальному ринку Тайваню.

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