Dell расширяет своё IaaS-предложение на локальные частные облака

11 февраля 2021 г., 14:15

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Компания Dell Technologies анонсировала новое решение инфраструктуры как сервиса (IaaS) для предприятий, которое должно обеспечить более гибкую облачную экономику её заказчикам.

Dell Technology Cloud Platform (DTCP) Private Cloud является частью Dell Cloud Console — основы запущенного в октябре проекта APEX. Идея этого проекта заключается в объединении решений Dell предоставляемых по требованию и как сервис, для более согласованного обслуживания локальных, облачных и периферийных рабочих нагрузок.

С помощью единого интерфейса Cloud Console заказчики могут управлять всеми сервисами Dell и рабочими нагрузками, которые они используют. На площадке Dell Marketplace они могут выбирать различные облачные услуги и предложения оборудования в виде сервиса, развёртывать их, управлять мультиоблачными ресурсами и отслеживать расходы в режиме реального времени несколькими щелчками мышью.

По заявлению компании, DTCP Private Cloud призвано предоставить предприятиям более простой и масштабируемый способ создания локальной инфраструктуры частного облака. Стоимость услуги составляет 14 долларов за инстанс в месяц, и с заранее сконфигурированными блоками инстансов она дает клиентам возможность наладить работу с гораздо меньшими затратами, чем прежде.

Так же, как гибридное предложение DTCP, дебютировавшее в прошлом году, DTCP Private Cloud предоставляет клиентам широкий выбор инстансов для выделения нужных облачных ресурсов. Их можно заказывать через Cloud Console пакетами по 25, 50, 100, 200 и 500 экземпляров в режиме самообслуживания, развёртывать всего за 14 дней и наращивать масштаб всего за 5 дней. Также допускается комбинирование большого числа экземпляров одного или разных типов для поддержки различных рабочих нагрузок.

В дополнение к интегрированной стойке, доступной в Cloud Console, заказчики могут использовать собственную стоечную инфраструктуру, кабели для передачи данных и сторонние коммутаторы.

В настоящее время, по информации Dell, DTCP Private Cloud доступно в США, Великобритании, Франции и Германии.

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