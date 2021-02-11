Konica Minolta обновила дистанционную клиентскую поддержку

11 февраля 2021 г., 14:45

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Компания Konica Minolta объявила о реализации нового подхода к удалённой поддержке клиентов, что будет постепенно внедряться в течение нескольких следующих месяцев.

Сообщается, что Konica Minolta обладает многолетним опытом удалённого управления более чем 730 000 МФУ с помощью решения CS Remote Care, которое связывает печатные устройства с сервисными системами. С его помощью служба поддержки компании в режиме реального времени получает информацию о необходимости планового обслуживания или устранения проблем с работой оборудования.

Заявлено, что компания дополняет предложение в области удалённого обслуживания на основе подхода Konica Minolta Gateway. В его рамках Konica Minolta соединяет различные технологии с серверной частью в своём европейском дата-центре.

Новая платформа удалённого обслуживания помогает обновлять прошивку печатных устройств как при участии технического специалиста, так и без него. Подключенные к платформе устройства получают исправление уязвимостей и защиту данных.

«Сегодня мы ограничиваем количество физических контактов, чтобы обеспечить безопасность клиентов и сотрудников компании. Именно поэтому новый подход к обслуживанию предлагает множество возможностей для удалённого предоставления услуг, — отмечает Андре Циманн, генеральный менеджер по обслуживанию и поддержке Konica Minolta Business Solutions Europe. — По итогам пандемии оперативное дистанционное обслуживание клиентов покажет все свои возможности, и бизнес по всему миру сможет найти новые способы работы. И наша компания рада поддержать развитие цифровой рабочей среды».

Konica Minolta обеспечивает поддержку удалённых рабочих столов, проводит онлайн-обучение сотрудников со стороны заказчика с помощью бесплатной платформы i-Training. Также она создала виртуальный демонстрационный зал, где можно ознакомиться с оборудованием компании в области производственной печати.

Кроме того, ранее Konica Minolta представила удалённого помощника с поддержкой видео- и аудиоконсультаций AIRe Link. Инструмент помогает клиентам компании самостоятельно решать проблемы с печатными устройствами при дистанционной поддержке специалистов Konica Minolta. Сообщается, что за первые четыре месяца внутреннего пилотного использования сервиса компания сократила количество поездок инженеров более чем на 1000.

«Новый подход Konica Minolta Gateway будет использоваться при работе с уже существующей клиентской базой, а также внедрён как стандарт для взаимодействия с новыми заказчиками. Стратегия расширения возможностей клиентов при помощи самообслуживания и онлайн-тренингов оказалась верным подходом и логичным шагом развития стратегии обслуживания», — заключает Андре Циманн.

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