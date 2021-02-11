В коммерческое использование запущена полностью виртуализированная сеть 5G RAN

11 февраля 2021 г., 13:35

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Компания Samsung Electronics объявила о запуске vRAN 2.0 — первой полностью виртуализированной коммерческой сети 5G RAN от одного поставщика. Заявлено, что это поможет в создании большего числа программируемых сетей, которые динамически и эффективно предоставляют сетевые ресурсы клиентам, использующим беспроводные сервисы и приложения. Первой компанией в сфере мобильных технологий, которая развернула эту сеть, стала Verizon.

Помимо использования vRAN для расширения возможностей 5G Verizon и Samsung внедрили технологию динамического распределения спектра (DSS), которую Verizon применяет в общенациональной сети 5G. DSS позволяет сервисам 4G LTE и 5G работать одновременно в одной и той же полосе, повышая эффективность использования спектра и делая возможным постепенный переход к 5G.

Samsung vRAN 2.0 предоставляет программную архитектуру для более простого, гибкого и масштабируемого сетевого развертывания. Решения vRAN 2.0, основанные на полностью виртуализированной технологии 5G RAN от Samsung (запущена в июле 2020 года), призваны обеспечить следующее поколение сетевых возможностей 5G, в том числе быстрый перенос пропускной способности туда, где она особенно необходима. Новое решение будет полезно и для операторов беспроводной связи, поскольку оно расширяет использование частных сетей 5G для обеспечения безопасности технологии внутри помещений.

Полностью виртуализированное решение 5G RAN от Samsung берет на себя все функции радиосети, которые могут быть активированы программно, и разбивает их на виртуализированный центральный блок (vCU), распределенный блок (vDU), а также ряд радиоблоков. Сеть 5G vRAN с облачной архитектурой на базе контейнеров заменяет выделенное оборудование основной полосы частот программными элементами, которые могут работать на серверах Common Off-The-Shelf (COTS), что дает преимущество по сравнению со статическими сетями с привязкой к оборудованию.

Используя подход vRAN, операторы связи могут быстро перераспределить емкость для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. Для бизнеса vRAN способна обеспечить более эффективный доступ к частным сетям 5G за счет простого развертывания программного обеспечения основной полосы частот на объектах Mobile Edge Computing (MEC).

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