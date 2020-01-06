Dell пополнила линейку мониторов 4K-моделями

6 января 2020 г., 11:05

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К выставке CES 2020 Dell приурочила выпуск ряда новых мониторов с поддержкой разрешения 4K.

Так монитор Dell 86 4K Interactive Touch Monitor заменяет собой традиционную классную доску, позволяя пользователям вместе работать на интерактивном сенсорном экране. Этот интерактивный монитор — C8621QT — объединяет пользователей и повышает эффективность совместной работы в режиме реального времени. Он поддерживает 4K UHD-разрешение, 20-точечную мультисенсорную функцию, интерфейс USB-C и фирменную технологию Dell Screen Drop, позволяющую регулировать высоту монитора для пользователей разного роста.

Интерактивный сенсорный монитор Dell 86 4K (C8621QT) ожидается в мировой продаже с 10 апреля, о цене будет сообщено ближе к дате начала продаж.

Монитор UltraSharp 43 4K USB-C — U4320Q — позволяет просматривать содержимое с четырех подключенных ПК одновременно, максимально увеличивая производительность работы. Модель ориентирован на тех, кто работает в финансовой сфере и проектировании, поэтому нуждается в точном отображение мельчайших деталей. Монитор Dell UltraSharp 43 4K USB-C (U4320Q) по цене от $1049,99 ожидается в мировой продаже с 30 января 2020 г.

Новый монитор UltraSharp 27 4K USB-C с интерфейсом USB-C и VESA DisplayHDR 400 обеспечивает широчайший цветовой охват для максимально точной цветопередачи. Благодаря небольшой, компактной подставке и практически безрамочному экрану InfinityEdge этот монитор обеспечивает непрерывное воспроизведение на нескольких экранах. Также доступен 25-дюймовый монитор Dell UltraSharp 25 USB-C с разрешением QHD — U2520Q. Монитор Dell UltraSharp 27 4K USB-C Monitor (U2720Q) по цене от $709,99 ожидается в мировой продаже с 30 января 2020 г.

Новый игровой монитор Alienware 25 Gaming Monitor, с цветовым охватом 99% sRGB, оснащен IPS-матрицей с кадровой частотой 240 Гц и временем отклика 1 мс. Монитор оснащен AMD Radeon FreeSync12 и совместим с NVIDIA G-SYNC. Игровой монитор Alienware 25 (AW2521HF) по цене от $499,99 ожидается в мировой продаже с 11 марта 2020 г.

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