XREAL анонсувала AR-окуляри AURA на базі Android XR

19 июня 2026 г., 16:35

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Компанія XREAL офіційно представила свій новий флагманський продукт - XREAL AURA. Це перші у світі ультралегкі портативні окуляри просторових обчислень (spatial computing), які працюють на спеціалізованій операційній системі Android XR від Google та мають глибоку інтеграцію з мультимодальним штучним інтелектом Gemini.



Розробники наголошують на принциповому позиціонуванні новинки: це не громіздкий VR-шолом і не просто мобільний екран-окуляри для перегляду відео. XREAL AURA - це повноцінний просторовий комп'ютер, упакований у звичний та легкий формфактор класичних окулярів, який можна без проблем брати з собою куди завгодно.



Окуляри оснащені передовою прозорою оптикою із рекордним для свого класу кутом огляду 70° (optical see-through display). Це дозволяє насиченому цифровому контенту безшовно накладатися на реальний світ навколо користувача.



Завдяки прямій інтеграції з магазином Google Play, користувачам XREAL AURA з першого дня доступні мільйони звичних мобільних застосунків, адаптованих під просторовий інтерфейс: Google Maps, YouTube, Chrome, Google Photos та багато інших. Крім того, на старті доступні понад 100 ексклюзивних програм, створених спеціально для XR-середовища.



Щоб зробити пристрій легким і водночас надпотужним, інженери XREAL застосували архітектуру розділених обчислень (split-compute architecture):



Обчислювальний модуль («шайба» в кишені) працює на базі найновішої преміальної платформи Snapdragon Reality Elite від Qualcomm, беручи на себе всі важкі системні розрахунки.



Співпроцесор на борту окулярів - це фірмовий чип XREAL X1S Spatial Coprocessor, який відповідає безпосередньо за просторову стабільність картинки перед очима та ультранизьку затримку виведення графіки.



Завдяки ОС Android XR, в окуляри вбудовано інтелектуального асистента Gemini. За наявності дозволу від користувача, AI здатний буквально бачити те, що бачите ви, аналізувати контент на віртуальних екранах та оцінювати навколишнє оточення.



З Gemini можна вести природний голосовий діалог. AI розуміє наміри користувача з пів слова: він може відкривати додатки, допомагати в навігації містом у реальному часі або надавати контекстні підказки під час навчання, роботи, творчості та дослідження простору в XR.



Вихід XREAL AURA відкриває для розробників абсолютно нове поле можливостей - від створення масштабних кінематографічних кімнат і просторових робочих зон до інтерактивного навчання та інструментів віддаленої колаборації.



Щоб прискорити наповнення екосистеми, Google та XREAL оголосили про запуск спільної ініціативи - The Android XR Developer Catalyst Program. Ця грантова та інженерна програма підтримки допоможе талановитим розробникам швидше створювати, адаптувати та масштабувати свої додатки для екосистеми Android XR під нові окуляри XREAL AURA.

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