AOC представила монітори E4 з акцентом на ергономіці та продуктивності

16 июня 2026 г., 16:35

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Компанія AOC представила монітори серії E4 як рішення для сучасного європейського робочого місця. Оскільки гібридна робота перетворює офісний монітор на центральний елемент професійної продуктивності, лінійка E4 забезпечує необхідний баланс ергономіки, екологічності та довгострокової продуктивності.



У 2026 році вимоги до моніторів для малого та середнього бізнесу визначають три пріоритети: ергономічний комфорт у повсякденному використанні, довгострокова надійність завдяки п’ятирічній гарантії, підтвердженій сертифікатом TCO Certified, Generation 10, а також оптимізовані робочі простори для підвищення загальної продуктивності. Серія професійних моніторів E4 від AOC враховує всі ці аспекти, пропонуючи передові рішення для європейських підприємств малого та середнього бізнесу з функціями, розробленими для гібридних робочих середовищ, розширеними можливостями використання та спрощеним налаштуванням.



Компанія AOC пропонує моделі серії E4 із сертифікатом TCO 10-го покоління та п’ятирічною гарантією виробника. Цей стандарт забезпечує довгострокову надійність у роботі та свідчить про прихильність до довговічності обладнання, гарантуючи, що інвестиції у професійне обладнання залишатимуться надійними протягом усього терміну його експлуатації.



TCO 10-го покоління також підвищує вимоги до матеріалів та кругової економіки. Корпуси всіх поточних моделей, доступних на ринку, містять щонайменше 85% переробленого пластику та мають сертифікати EPEAT Gold і Climate+.



Гібридна робота змінила робочі місця в сегменті МСБ, часто залишаючи столи захаращеними окремими док-станціями, численними кабелями та різноманітними периферійними пристроями. Серія AOC E4 безпосередньо розв'язує цю проблему, інтегруючи повноцінну док-станцію в дисплей для спрощення сучасних робочих місць. Окремі моделі, включно з 24E4CV, Q27E4CV та CU34E4CW, оснащені роз'ємом USB-C із технологією Power Delivery потужністю 90 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки, передавати дані на високій швидкості та отримувати відеосигнал через один кабель.



Завдяки об’єднанню функцій живлення та передачі даних у моніторі ці USB-C-рішення спрощують апаратну конфігурацію та усувають необхідність у зовнішніх адаптерах. Для забезпечення надійності професійного рівня ці док-станції також оснащені вбудованим портом Ethernet RJ45 зі швидкістю 1 Гбіт/с, що гарантує стабільне та безпечне дротове підключення до мережі безпосередньо через дисплей.



У 34-дюймових ультрашироких моделях AOC CU34E4CW та CU34E4CV вбудований Smart KVM-комутатор забезпечує безперебійну роботу з декількома пристроями. Це дозволяє фахівцям перемикатися одним натисканням кнопки між підключеними пристроями, такими як корпоративний ноутбук та персональний комп’ютер, використовуючи один монітор, клавіатуру та мишу. Щоб забезпечити плавну роботу під час виконання всіх професійних завдань, кожна модель лінійки E4 має частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавніше зображення та зменшує навантаження на очі під час тривалої роботи.



Підтримка послідовного підключення дозволяє з'єднати два монітори за допомогою DisplayPort MST, забезпечуючи масштабовані та ефективні багатоекранні конфігурації без зайвого безладу на робочому столі. Оскільки сучасні робочі процеси стають дедалі більш інтенсивними з погляду обробки даних, використання декількох екранів є необхідним для зменшення кількості перемикань між вікнами та підвищення ефективності. Використання серії AOC E4 для таких конфігурацій забезпечує повну узгодженість дизайну робочої станції, надаючи єдину естетику завдяки поєднанню моніторів, які виглядають так само гармонійно, як і працюють. Завдяки об’єднанню док-станції та підключень безпосередньо в основному моніторі ці рішення оптимізують робочі процеси, зберігаючи при цьому охайність робочого столу.



Синхронізація послідовного з'єднання забезпечує однакову яскравість та калібрування кольорів на поєднаних моніторах, підвищуючи надійність та продуктивність. Функція Daisy Chain Sync від AOC розвиває це далі, автоматично синхронізуючи яскравість та колірну температуру між поєднаними дисплеями. Будь-яке налаштування, зроблене на основному моніторі, миттєво відображається на додатковому. Для МСБ це означає, що два стандартні монітори можна об'єднати в узгоджене робоче місце з подвійним дисплеєм.



Рекомендовані поєднання:

• Q27E4CV з Q27E4U для високоточних конфігурацій QHD.

• 24E4CV з 24E4U для ефективних робочих місць Full HD.



Здоров'я співробітників і довгострокова продуктивність невіддільні в напружених середовищах МСБ. Для розв'язання цього питання серія AOC E4 розроблена із сертифікацією TÜV Rheinland Eye Comfort, що забезпечує професійний захист від зорової втоми. Тоді як стандартні програмні фільтри часто спотворюють зображення, змінюючи колірну температуру, технологія Hardware Low Blue Light від AOC зменшує шкідливе короткохвильове випромінювання синього світла на рівні панелі. Це гарантує, що фахівці зберігають точність передачі кольорів та візуальну чіткість без зорової втоми, поширеної під час тривалих робочих сесій.



Не менш важливим є фізичний комфорт, що дозволяє уникнути навантажень на хребет, пов’язаних із сучасною роботою за комп’ютером. Серія E4 оснащена універсальними підставками з регулюванням висоти (HAS), які дозволяють адаптувати монітор до користувача, а не змушувати користувача пристосовуватися до екрана. Підставки забезпечують діапазон регулювання висоти 150 мм для 24- та 27-дюймових моделей і діапазон 180 мм для 34-дюймової ультраширокої моделі, а також повне регулювання нахилу та повороту, крім того, 24- та 27-дюймові моделі мають функцію повороту навколо осі. Такий рівень налаштування допомагає підтримувати здорову поставу та сприяє більш стійкому та комфортному робочому процесу в сучасному гібридному офісі.



Ергономіка та комфорт, п’ятирічна надійність і док-станція USB-C - це складові єдиної концепції: монітор, розроблений з урахуванням особливостей роботи співробітників малих та середніх підприємств у 2026 році, спроєктований для багаторічної експлуатації та створений для того, щоб спростити робоче місце, а не захаращувати його. Оскільки очікування щодо робочого місця та зобов'язання щодо звітності ESG продовжують зростати, саме така комбінація все частіше стає предметом запитів команд із закупівель малих та середніх підприємств, і саме для цього створена серія AOC E4.

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