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В Австралии готовят к внедрению самую эффективную литий-серную батарею

6 января 2020 г., 12:25
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В Австралии готовят к внедрению самую эффективную литий-серную батарею

Команда из австралийского Университета Монаша в Мельбурне вплотную подошла к коммерциализации литий-серной батареи, которая способна превзойти лучшие имеющиеся на рынке аккумуляторы более, чем в четыре раза.

Статья об этом открытии вышла в журнале Science Advances 3 января. В ней рассказывается как, используя стандартные материалы литий-ионных батарей, исследователи перенастроили конструкцию серных катодов, чтобы они могли выдерживать более высокие нагрузки без снижения общей ёмкости или производительности.

На основе уникальной технологии, впервые применённой для обработки стиральных порошков в 1970-х годах, команда разработала метод образования связей между частицами, оставляющих достаточно места для расширения материала и диффузии ионов. Это позволяет серным электродам противостоять структурным напряжениям и обеспечивать беспрецедентный уровень стабильности работы батарей.

Исследователи уже получили патент (PCT/ AU 2019/051239) на свой производственный процесс. Прототипы новых элементов питания изготовлены немецким партнером Монаша по исследованиям и разработкам – Институтом технологий материалов и лучевой техники им. Фраунгофера.

По словам доцента Мэтью Хилла (Matthew Hill), высокая производительность, наряду с более низкими затратами на изготовление, широкодоступными материалами, простотой обработки и уменьшенным воздействием на окружающую среду, делают новую конструкцию батареи привлекательной для будущих практических приложений.

Интерес к этой технологии проявили некоторые из крупнейших производителей литиевых батарей из Китая и Европы. На первую часть 2020 г. запланированы дальнейшие испытания, в ходе которых будут изучаться возможности выпуска усовершенствованных литий-серных батарей в коммерческих масштабах.


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