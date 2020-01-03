Samsung представила смартфоны S10 Lite и Note10 Lite

3 января 2020 г., 18:04

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Компания Samsung Electronics сообщила о выпуске смартфонов Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.

Как отмечается, новейшие устройства серий Galaxy S и Galaxy Note получили премиальные функции, в том числе передовые возможности камеры, фирменное электронное перо S Pen, иммерсивный дисплей и емкий аккумулятор, по доступной цене.



Galaxy S10 Lite оснащен основной широкоугольной камерой, сверхширокоугольным и макро-объективамии, а также новой системой оптической стабилизации изображения Super Steady OIS. В сочетании с режимом Super Steady последняя функция обеспечивает большую стабильность при съемке экшн-фото и видео.

Ультраширокоугольный модуль обладает объективом с углом обзора 123 градуса, как у человеческого глаза, а фронтальная и основные камеры высокого разрешения позволяют запечатлеть все детали с максимальной четкостью.

В оснащении Galaxy S10 Lite следующие камеры

- Макро: 5МП F2.4

- Широкоугольная: 48МП Super Steady OIS AF F2.0

- Ультраширокоугольная: 12МП F2.2

- Фронтальная: 32МП F2.2.

У Galaxy Note10 Lite:

- Ультраширокоугольная: 12МП F2.2

- Широкоугольная: 12МП Dual Pixel AF F1.7 OIS

- Телеобъектив: 12МП AF F2.4 OIS, 2Х зум

- Фронтальная: 32МП F2.2



Модель Galaxy Note10 Lite получила отличительную особенность серии Note – фирменное электронное перо S Pen, которое расширяет производительность устройства. Поддержка Bluetooth Low-Energy (BLE) позволяет переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или делать снимки всего одним нажатием на клавишу S Pen. Управление жестами Air Command предоставляет быстрый и легкий доступ к необходимым функциям электронного пера, а с приложением Samsung Notes делать записи «на ходу» стало еще быстрее и проще. Кроме того, теперь пользователь может превратить рукописные заметки в печатный текст, чтобы их было удобно редактировать и пересылать в сообщениях.

Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite оснащены "безграничным" 6,7-дюймовым экраном Infinity-O (Super AMOLED Plus, 2400×1080, 394ppi), а также аккумулятором емкостью 4500 мАч с возможностью сверхбыстрой зарядки.

Кроме того, как особо подчеркивается, Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite поставляются с экосистемой приложений и сервисов Samsung, включая Bixby, Samsung Pay и Samsung Health. Как и все смартфоны Samsung, новинки защищены платформой Samsung Knox.



Аппараты оснащаются 6/8ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ. Galaxy S10 Lite базируется на Snapdragon 855, а Galaxy Note10 Lite - на Exynos 9810.

Габариты и масса: у Galaxy S10 Lite - 75,6 x 162,5 x 8,1 мм, 186 г, у и Galaxy Note10 Lite соответственно 76,1 x 163,7 x 8,7 мм, 199 г

В продажу модели поступят в середине января в черном, синем, белом цветах для Galaxy S10 Lite и черном, красном и белом цветах для Note10 Lite. Рекомендуемая цена составит 725 долл за Galaxy S10 Lite и 645 долл. за Note10 Lite.

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