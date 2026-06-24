AGON PRO AGP277QKDC - флагманська модель серії AGON 7 нового покоління

24 июня 2026 г., 16:35

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Бренд AGON by AOC оголошує про дебют серії AGON 7, представивши її першу модель - AGON PRO AGP277QKDC. Цей 26,5-дюймовий монітор професійного рівня є першим, що поєднує режим Dual Frame Mode (DFM) із технологією Tandem WOLED нового покоління.



AGON PRO AGP277QKDC є новим кроком в еру AGON 7, поєднуючи передові функції продуктивності та більш інтегрований «повний досвід роботи за робочим столом».



Технологія Tandem WOLED - ця технологія панелей 4-го покоління використовує конструкцію з багатошаровим розташуванням для підвищення світлової ефективності та забезпечення пікової яскравості 1500 ніт. Така структура також сприяє довготривалій надійності та довговічності панелі завдяки розподілу навантаження на світлодіоди між декількома шарами.



Режим подвійної частоти оновлення 540 Гц / 720 Гц - функція, що дозволяє гравцям швидко адаптувати монітор до потреб різних ігор. Гравці можуть обирати між нативною частотою оновлення 540 Гц при роздільній здатності QHD для більш чіткої якості зображення або надшвидким режимом 720 Гц при роздільній здатності HD для чіткості руху в змагальних кіберспортивних іграх.



Симетрична основа підставки максимально збільшує простір для руху миші та клавіатури, забезпечуючи широкі та точні рухи, необхідні для професійного геймінгу.



Лінійка AG7 оснащена оновленим екранним меню (OSD) для більш зручного користування. Покращене розташування елементів спрощує навігацію по налаштуваннях та прискорює їх пошук. Достатньо навести курсор на налаштування, щоб миттєво переглянути доступні підналаштування. Керування здійснюється за допомогою джойстика, доповненого двома настроюваними кнопками швидкого доступу для регулювання параметрів.



Новий дизайн передбачає симетричну підставку, розроблену для максимального використання простору на столі, що дозволяє розміщувати клавіатуру в агресивному положенні та здійснювати широкі рухи мишею. Щоб мінімізувати відвертальні фактори, монітор має 4-сторонню безрамкову конструкцію, що забезпечує безперервний перегляд від краю до краю.



Модель AGP277QKDC оснащена режимом Dual Frame Mode, що дозволяє користувачам адаптувати монітор до різних ігрових потреб. Гравці можуть вибирати між частотою оновлення 540 Гц у роздільній здатності QHD (2560×1440) для більш чіткої якості зображення або режимом 720 Гц у роздільній здатності HD (1280×720) для покращеної чіткості руху в змагальних кіберспортивних іграх.



Така продуктивність забезпечується технологією панелі Tandem WOLED 4-го покоління. Завдяки чотиришаровій архітектурі панель підвищує світлову ефективність, забезпечуючи пікову яскравість 1500 ніт (при 1,5 % APL). Ця багатошарова структура також підвищує надійність, розподіляючи навантаження на світлодіоди між декількома шарами.



«Модель AGP277QKDC є важливою віхою для лінійки AGON PRO у двох аспектах. З технічного погляду технологія WOLED із частотою 540 Гц виводить швидкість ігрових OLED-дисплеїв на новий рівень, а режим Dual Frame Mode дає гравцям-професіоналам можливість працювати ще швидше - на частоті 720 Гц. Щодо дизайну, то над новою естетикою серії AGON 7 ми працювали вже давно. Симетрична підставка, безрамкова конструкція, інтегрована система управління кабелями та такі функції, як висувний тримач для навушників, відображають те, наскільки серйозно ми ставимося до створення повноцінного робочого простору», - каже Сезар Акоста, старший менеджер з ігрових продуктів AGON by AOC.



Щоб захистити цю інвестицію в технологію Tandem WOLED, AGON by AOC надає комплексну трирічну гарантію виробника на модель AGON PRO AGP277QKDC. Ця гарантія прямо передбачає захист від вигорання OLED-панелі, що дозволяє професійним гравцям, стрімерам та ентузіастам отримувати з монітора максимум можливостей, не турбуючись про його довгострокову роботу.



Цей захист підкріплений інтегрованими протоколами обслуговування OLED Care, розробленими для збереження пікової яскравості 1500 ніт та точності передачі кольорів панелі протягом багатьох років.



Модель AGON PRO AGP277QKDC відрізняється часом відгуку 0,03 мс (GtG) та має сертифікат сумісності з технологією NVIDIA G-SYNC, що гарантує плавне зображення без ефекту «розриву».



Якість зображення монітора визначається професійною точністю передачі кольорів: він охоплює 99,5% колірного простору DCI-P3 та відтворює 1,07 млрд кольорів (10 біт). Щоб гарантувати точність з самого початку, кожен пристрій проходить заводське калібрування та постачається зі спеціальним калібрувальним аркушем. HDR-характеристики закріплені сертифікатом VESA DisplayHDR True Black 500, що забезпечує глибокі відтінки чорного та детальне відтворення тіней як для ігор, так і для створення контенту.



Можливості підключення оптимізовано для забезпечення цілісності сигналу з високою пропускною здатністю та сучасних робочих процесів.



Для забезпечення безперебійної роботи на різних платформах монітор сумісний з технологією NVIDIA G-SYNC та підтримує Adaptive Sync для усунення ефекту «розриву» зображення. Він також повністю оптимізований для PS5 та Xbox Series X/S.

В наявності 2 порти HDMI 2.1 та 1 порт DisplayPort 2.1 (UHBR 20), що дозволяє монітору підтримувати надзвичайно високі частоти оновлення без значного стиснення сигналу.

Інтеграція USB-C - рішення з одним кабелем, що забезпечує живлення 65 Вт за стандартом Power Delivery та пропускну здатність HBR3 для одночасного передавання відео, даних та заряджання ноутбука.



Вбудований KVM-комутатор дозволяє користувачам безперешкодно керувати двома окремими ПК за допомогою одного набору периферійних пристроїв, що підходить для стрімерів, які використовують конфігурацію з двома ПК, або для професіоналів у гібридних середовищах.



Конструкція монітора забезпечує довготривалу ефективність роботи та ергономічний комфорт. Професійна підставка дозволяє регулювати висоту в діапазоні 150 мм, а також нахиляти, повертати та обертати монітор на 90° для портретної орієнтації. До вдосконалень робочого простору належать висувний тримач для навушників, оптимізована система управління кабелями через підставку та налаштовуване RGB-підсвічування Light FX, що підходить для будь-якої професійної робочої станції.



Модель AGON PRO AGP277QKDC буде доступна наприкінці червня 2026 року за рекомендованою роздрібною ціною 43999 гривень.

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