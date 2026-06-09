Gigabyte представила лінійку моніторів AORUS ELITE

9 июня 2026 г., 16:35

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Бренд AORUS, що належить компанії GIGABYTE, оголосив про запуск преміальної серії ігрових моніторів AORUS ELITE Series. Нова лінійка пропонує безкомпромісні технічні характеристики, об'єднуючи передові дисплейні матриці з інтелектуальними AI-функціями для кіберспортсменів та вимогливих геймерів.



До нової серії увійшли моделі на базі OLED-панелей четвертого покоління та Mini LED-дисплеїв із роздільною здатністю до 5K. Для максимальної плавності ігрового процесу монітори підтримують екстремальну частоту оновлення - до 540 Гц. Покращенням картинки в реальному часі керують спеціальні AI-режими обробки зображення, а для тактичної переваги в іграх розробники інтегрували нові настільні інструменти Tactical HUD (екранний інженерний інтерфейс) та Tactical Crosshair (розумний динамічний приціл).



Головною технологічною сенсацією релізу стала модель AORUS FM275K16P. Це перший у світі 27-дюймовий ігровий монітор, який поєднує в собі технологію підсвічування Mini LED (що забезпечує глибокий контраст та високу яскравість); роздільну здатність 5K; підтримку технології Multi Mode, яка дозволяє миттєво адаптувати параметри екрана, роздільну здатність та частоту оновлення під різні ігрові жанри - від кіберспортивних шутерів до масштабних кінематографічних RPG.

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