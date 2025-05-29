Делегація на чолі з прем'єр-міністром Фінляндії оглянула експозицію мілтек BRAVE1

29 мая 2025 г., 8:15

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На виставці воєнних технологій BRAVE1 глави урядів України та Фінляндії Денис Шмигаль й Петтері Орпо та підприємці оглянули експонати, серед яких були FPV-дрони, коптери, розвідники, роботи, морські дрони та інше новітнє озброєння. На заході також був присутній Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Особливу увагу було приділено новій розробці — українській турелі, яка керується штучним інтелектом і покликана посилити протиповітряну оборону країни, забезпечуючи захист від крилатих ракет і дронів.

Денис Шмигаль наголосив, що в умовах постійних обстрілів це має критичне значення для безпеки держави, її економіки та громад. Він закликав фінські компанії інвестувати в розробку українського озброєння.

«Вчора Рада ЄС затвердила інструмент SAFE, що передбачає можливість запозичення до 150 млрд євро для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів. У межах ініціативи українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах з ОПК держав Євросоюзу. І наш унікальний оборонний кластер Brave1 може стати надзвичайно перспективною нішею для співпраці компаній двох країн», — підкреслив Глава Уряду.

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