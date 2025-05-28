Check Point придбає Veriti для посилення платформи Infinity та автоматизації управління кіберзагрозами

28 мая 2025 г., 17:15

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Компанія Check Point Software Technologies оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання ізраїльського стартапу Veriti Cybersecurity, що спеціалізується на автоматизованому управлінні кіберзагрозами в мультивендорних середовищах.

Очікується, що інтеграція Veriti в платформу Check Point Infinity дозволить значно зменшити поверхню атак та прискорити процеси виявлення і усунення вразливостей.

Компанія Veriti, заснована у 2021 році колишніми співробітниками Check Point - Аді Іканом (Adi Ikan) та Ореном Кореном (Oren Koren) - розробила платформу, яка забезпечує проактивне виявлення та усунення ризиків без порушення бізнес-процесів. Її рішення інтегрується з понад 70 сторонніми продуктами, включаючи CrowdStrike, Tenable та Rapid7, що дозволяє автоматично застосовувати віртуальні патчі та координувати захист у реальному часі.

«Придбання Veriti - це значний крок до реалізації нашої стратегії гібридної мережевої безпеки, - зазначив генеральний директор Check Point Наджав Зафір (Nayak Zafrir). - Це посилює підхід “відкритого саду” платформи Infinity, забезпечуючи безперебійну, мультивендорну ремедіацію по всьому стеку безпеки».

«Ми заснували Veriti, щоб допомогти організаціям не лише бачити ризики, але й безпечно та масштабовано їх усувати. Приєднання до Check Point прискорює цю місію», наголосив генеральний директор Veriti Аді Ікан.

Очікується, що угода буде завершена до кінця другого кварталу 2025 року. Після цього можливості Veriti будуть інтегровані в платформу Check Point Infinity як частина пропозиції з управління загрозами та ризиками. Це придбання також доповнює нещодавнє розширення Check Point у сфері зовнішнього управління ризиками (ERM), забезпечуючи повне покриття життєвого циклу ризиків - як внутрішніх, так і зовнішніх.

Офіційно не розголошується сума угода, але за оцінками видання Calcalist, витрати Check Point на придбання Veriti перевищують 100 млн дол.

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