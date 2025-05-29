Маск сплатить Telegram 300 млн дол. за поширення розробок xAI

29 мая 2025 г., 9:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Ілона Маска xAI виплатить Telegram 300 мільйонів доларів готівкою та акціями, щоб розширити охоплення свого чат-бота Grok.

Генеральний директор Telegram Павло Дуров оголосив про угоду в публікації у мережі X. Згідно з однорічною угодою, компанія більш широко інтегрує Grok у свій додаток. При цьому Telegram отримає половину доходу від продажу підписок на Grok.

Днями зʼявилася інформація, що Telegram вже має понад 1 мільярд активних користувачів щомісяця. Компанія заробляє на рекламі та платній підписці Telegram Premium.

Grok вже доступний у Telegram Premium. В рамках нового партнерства з xAI розробник розгорне чат-бот для всіх своїх користувачів.

Telegram дозволить користувачам отримувати від чат-бота відповіді на питання загальних знань, резюмувати документів та пропозиції щодо написання текстів. Очікується, що ці послуги стануть доступними цього літа.

Grok працює на основі однойменної серії великих мовних моделей, розроблених xAI. Найновіша модель серії, Grok 3, дебютувала в лютому. Компанія навчала Grok 3 за допомогою Colossus, оптимізованого під АІ-завдання суперкомп'ютера, який було запущено у вересні минулого року. Спочатку система була оснащена 100 000 графічних карт Nvidia. Сьогодні, як повідомляється, Colossus містить удвічі більше GPU.

Партнерство з xAI, як повідомляється, відбувається на тлі зусиль Telegram зібрати щонайменше 1,5 млрд доларів у вигляді боргового фінансування. За даними The Wall Street Journal, в рамках угоди компанія випустить п'ятирічні облігації з прибутковістю 9%. Очікується, що Telegram використає ці кошти для викупу боргу, випущеного в результаті попереднього продажу облігацій.

UPD: Як стало відомо вже після публікації, Ілон Маск у своїй мережі Х написав, що ніяких угод з Telegram ще не підписано. Спостерігачі кажуть, що мова, скоріше всього, йде лише про меморандум.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD