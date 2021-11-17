DDR4 беззащитна перед новым эксплойтом Rowhammer

17 ноября 2021 г., 10:25

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Исследование, опубликованное в понедельник на сайте Comsec, группы компьютерной безопасности ETH Zurich, представило новую технику Rowhammer. В отличие от всех предыдущих атак Rowhammer, в которых ряды ячеек «долбились» запросами равномерно, новый эксплойт использует неоднородные схемы и обращается к двум или более строкам-агрессорам (то есть тем, которые вызывают переключения битов в соседних строках-жертвах) с разной частотой.

Свои неоднородные схемы доступа авторы из ETH Zurich реализовали с помощью специально созданного «фаззера» — программа, которая выявляет ошибки, автоматически вводя искаженные данные полуслучайным образом в оборудование или программное обеспечение.

Фаззер, который они назвали Blacksmith, был испытан на выборке модулей DDR4, представляющих около 94% рынка DRAM. Пул тестирования состоял из 40 устройств DDR4, охватывающих трех основных производителей (Samsung, Micron, SK Hynix), а также 4 устройства noname.

Итог эксперимента: переключения битов произошли в каждом из 40 случайно выбранных модулей DIMM тестового пула. Это делает новый эксплойт примерно на 80% более эффективным по сравнению с прежними, достигшими успеха лишь в 13 из 42 чипов в предыдущей работе той же команды.

Знаменательно, что эта атака обходит даже TRR (сокращение от Target Row Refresh) — защита, которая обычно отслеживает количество обращений к строке и перезаряжает соседние строки-жертвы при появлении признаков злоупотребления. Нейтрализация этой защиты станет дополнительным фактором давления на производителей микросхем.

«Подводя итог, наша работа подтверждает, что заявления поставщиков DRAM о защищённости от Rowhammer ложны и внушают вам ложное чувство безопасности», — пишут участники исследования, Каве Разави (Kaveh Razavi) и Патрик Джаттке (Patrick Jattke). — Эти проблемы нельзя исправить патчами из-за их аппаратного характера, и они останутся с нами на долгие годы".

Поскольку атаки Rowhammer весьма трудноосуществимы вне стен лабораторий, большой опасности они пока не представляют, однако технологии взлома непрерывно совершенствуются, и однажды ситуация может измениться.

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