Понад 16 тис. масштабних російських кібератак нейтралізувала СБУ за чотири роки

3 июля 2026 г., 12:35

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Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тис. кібератак і кіберінцидентів, здійснених рф. Про це заявив керівник Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ бригадний генерал Володимир Карастельов.

Примітно, що крім державних органів, фінансових установ та оборонних структур пріоритетною ціллю для подібних нападів ворога є українські засоби масової інформації. За словами керівника Департаменту кібербезпеки СБУ, у 2026 році російські хакери здійснили масштабну тригодинну DDoS-атаку на один із загальнонаціональних телеканалів. Ботмережа генерувала до 200 тис. запитів щохвилини з вузлів в Азії, Європі та США. Атаку було спрямовано на прикладний рівень сайту: хакери імітували дії реальних користувачів, щоб перевантажити сервер складними запитами та зробити ресурс недоступним. Завдяки оперативному втручанню кіберфахівців СБУ сайт продовжив працювати, а противник не досяг своєї мети.

Ще одну із провідних українських телегруп ворог атакував у 2025 році. Зловмисники розпочали напад на інформаційно-комунікаційні системи цього телеканалу з фішингової кампанії та паралельно намагалися проникнути через суміжну інфраструктуру. Фахівці СБУ своєчасно виявили вторгнення та не допустили реалізації кінцевої мети ворога – отримання контролю над ресурсом для публікацій пропагандистського контенту від імені українського медіа.

Для посилення захисту українських медіа Служба безпеки України спільно з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення реалізує проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих і регіональних ЗМІ.

У 2026 році в межах проєкту було проведено серію практичних тренінгів із кібербезпеки для представників регіональних медіа. Навчання відбулося на 20 регіональних майданчиках, охопивши представників 21 області України. У тренінгах взяли участь майже 450 осіб – керівники медіа, журналісти, редактори, адміністратори цифрових ресурсів і технічні спеціалісти редакцій.

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