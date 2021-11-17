Перебои в Google Cloud вызвали во вторник проблемы с доступом к ряду популярных ресурсов

17 ноября 2021 г., 11:05

Как стало известно, перебои в сервисах Google Cloud привели во вторник ко временным проблемам с доступом к ряду популярных ресурсов, включая Spotify, Snapchat, Etsy и Discord. Затронутые веб-сайты отображали сообщение об ошибке 404, и эту проблему невозможно было обойти на стороне клиента.

Первые сообщения о трудностях с доступом к ряду сетевых ресурсов начали поступать около 20:00, спустя 10 минут администрация Google Cloud подтвердила проблему и принесла извинения всем, кто пострадал в результате сбоя. Уже в 20:17 появилось сообщение, что ситуацию удалось частично взять под контроль, и команда продолжила работать над полноценным решением проблемы. Причина сбоя пока не названа.

Напомним, месяц назад из-за неправильной конфигурации маршрутизаторов случился масштабный сбой и около шести часов не работали сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp.

16 ноября масштабная конференция Dell Technologies Forum!