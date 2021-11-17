«Пакет Байдена» подключит нацию к широкополосному Интернету

17 ноября 2021 г., 9:15

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В понедельник президент Байден подписал исторический законопроект о федеральных инвестициях в размере 1 триллиона долларов, который представляет собой программу самых масштабных государственных капиталовложений в инфраструктуру за последние десять с лишним лет.



Средства выделены на ремонт национальных дорог и мостов, но из них миллиарды долларов будут потрачены также на расширение широкополосного доступа к Интернету и развитие электросетей.



В частности, инфраструктурный пакет включает 65 млрд долл. на то, чтобы обеспечить каждого американца надёжным подключением к широкополосному Интернету до конца десятилетия (это существенно меньше, чем 100 млрд долл. по первоначальному плану Байдена, озвученному им в марте прошлого года). Еще 7,5 млрд долл. отпущены на создание сети зарядных станций для электромобилей по всей стране.



Кроме того, 50 млрд долл. выделено на борьбу с последствиями изменения климата и кибератак на национальную инфраструктуру, а еще 73 миллиарда – на улучшение системы энергоснабжения.



Принятие закона воспринимается как значительная двухпартийная победа администрации Байдена по внутригосударственным вопросам.



В начале года президент намеревался провести это финансирование инфраструктуры вместе с дополнительными многомиллионными ассигнованиями на социальные программы и борьбу с изменением климата. Однако финальный пакет, в понедельник получивший силу закона, лишился более объёмной части социальных расходов. В таком усечённом виде он и был в августе одобрен Сенатом, 69 голосами против 30, а 5 ноября благодаря поддержке 13 республиканцев его ратифицировала Палата представителей.



Вторая часть внутреннего пакета Байдена, а это ещё почти 2 трлн долл., все еще ожидает голосования в Палате представителей и Сенате.



В неё включены 550 млрд долл. на борьбу с изменением климата и 320 млрд долл. расширенных налоговых льгот в течение следующих десяти лет для поощрения внедрения электромобилей и экологически чистой энергии. Так, например, американцы после принятия этого дополнительного законопроекта, получат право на возвращаемый налоговый кредит в размере 30 процентов от стоимости нового электровелосипеда, в случае если она не превышает $1500.



Ещё 475 млн долл. через новую программу грантов Министерства торговли должны помочь гражданам США с низким уровнем доходов приобрести настольные ПК, ноутбуки и планшеты. Общественные группы смогут подавать заявки на такие гранты, чтобы бесплатно или со скидкой предоставлять устройства для бедных и освободившихся из мест заключения.

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