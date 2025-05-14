Databricks купує Neon за 1 млрд дол. для прискорення розробки агентів АІ

14 мая 2025 г., 17:53

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Агентство Reuters повідомило, що компанія Databricks оголосила в середу про купівлю стартапу баз даних Neon в угоді вартістю близько 1 млрд дол.

Це зроблено з метою посилення аналітичної платформи Databricks за допомогою технології, яка може допомогти бізнесу легше розробляти та використовувати агентів штучного інтелекту.

Попит на агентів АІ - програми, які потребують мінімального втручання людини для виконання рутинних завдань, таких як написання коду або надсилання електронних листів, - зростає, оскільки компанії впроваджують нові технології для автоматизації робочих процесів і підвищення ефективності.

Хмарна платформа Neon, заснована на базі даних з відкритим вихідним кодом PostgreSQL - системі для організації та управління інформацією в Інтернеті - допомагає розробникам і агентам АІ зберігати дані, отримувати до них доступ і керувати ними в режимі реального часу, полегшуючи створення і розгортання додатків на основі АІ.

«Приєднуючи Neon до Databricks, ми надаємо розробникам безсерверний Postgres, який може відповідати швидкості роботи агентів, економічності та відкритості спільноти Postgres», - заявив генеральний директор Databricks Алі Годсі (Ali Ghodsi).

Заснована в 2021 році, Neon співпрацює з такими платформами, як Vercel, Replit, Cloudflare, GitHub і Microsoft та надає можливість інтегрувати свою безсерверну пропозицію PostgreSQL в широко використовувані інструменти і платформи розробників.

Databricks повідомила, що команда Neon приєднається до компанії з аналізу даних після закриття угоди, не вказавши при цьому терміни закриття угоди.

«Це придбання надасть нам масштаб і підтримку для прискорення нашої місії», - зазначили керівники Neon у своєму блозі.

Databricks, що базується в Сан-Франциско, отримала оцінку в 62 мільярди доларів після залучення 10 мільярдів доларів інвестицій у минулому році. Компанія пропонує платформу, призначену для того, щоб допомогти користувачам поглинати, аналізувати і створювати додатки АІ, використовуючи складні дані з різних джерел.

У 2023 році Databricks придбала 1,3 млрд дол. стартап MosaicML, що займається генеративним АІ. Торік заявила, що придбає стартап з управління даними Tabular за понад 1 мільярд доларів.

Понад 10 000 організацій, включаючи Comcast, Block, Rivian і Shell покладаються на платформу Databricks Data Intelligence Platform для управління та аналізу даних для додатків АІ, повідомляється на веб-сайті компанії.

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