Бюджет грантів програми «Цифрова Європа» перевищує 3 млрд євро

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Українські компанії, освітні заклади та державні установи можуть податися на нові конкурси програми ЄС «Цифрова Європа». Загальний бюджет ініціатив становить 3,2 млрд євро.
Україна приєдналася до програми ЄС «Цифрова Європа» у вересні 2022 року. Відтоді національні організації можуть отримати фінансування для реалізації проєктів у напрямах: високопродуктивних обчислень (HPC); штучного інтелекту, даних та хмарних технологій; цифрових навичок; упровадження цифрових технологій в економіку та суспільство.
Ознайомитись з актуальними конкурсами можна у сервісі «Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу» на порталі Дія.Бізнес. Для участі в конкурсі необхідно сформувати консорціум, обрати конкурс і підготувати заявку з описом проєкту, бюджетом, планом реалізації та очікуваними результатами.
Програма «Цифрова Європа» спрямована на підтримку впровадження цифрових технологій та інновацій, забезпечення доступу до цифрової інфраструктури й послуг, підвищення конкурентоспроможності МСП на цифровому ринку, сприяння розвитку цифрового бізнесу та цифрових стратегій, а також покращення кібербезпеки для малих і середніх підприємств.
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