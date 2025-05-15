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ЗСУ отримають мобільні майстерні для безпілотників «Небокрай»

15 мая 2025 г., 8:25
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Оборонне відомство України кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України мобільні майстерні «Небокрай» вітчизняного виробництва. Вони призначені для ремонту та обслуговування безпілотних літальних комплексів та апаратів. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
 
«Небокрай» – тактична мобільна майстерня, призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотників коптерного типу.
 
Майстерня облаштована у металевому контейнері, закріпленому на двомісному автомобільному причепі. Має автономні системи опалення, освітлення, кондиціонування, вентиляції. Всередині облаштовані робочі місця для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами. Базова модифікація «Небокрай 00» облаштована лише найпростішими інструментами. До повної комплектації «Небокрай 01» входить ширший спектр обладнання та спеціалізованих інструментів: зарядна станція, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, зварювальний апарат, паяльна станція, олововідсмоктувач, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, сушарка для ниток, персональний комп’ютер, бездротові сканери штрих-коду, шліфувально-гравіювальні машини, монітор FPV, вимірювач потужності радіочастотного сигналу тощо.
 
Майстерні «Небокрай» важать від 1.5 до 2.5 тонн, завдяки чому їх можна транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.
 

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