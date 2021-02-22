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Dassault Systèmes анонсировала новые «облачные» возможности 3DExperience Solidworks

22 февраля 2021 г., 14:45
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Компания Dassault Systèmes представила два решения, которые предоставляют облачный доступ к цифровой среде для проектирования, разработки и совместного создания инноваций – 3DExperience Solidworks for Makers и 3DExperience Solidworks for Students.

3DExperience Solidworks for Makers поможет объединить идеи изобретателей и наставников для повышения эффективности творческого процесса, взаимодействия и совместной работы. Энтузиасты, активно использующие в своей деятельности цифровые технологии, смогут заниматься разработкой с помощью приложений 3DExperience Solidworks Professional, 3D Creator и 3D Sculptor. Кроме того, у них будет возможность делиться своими личными проектами с глобальным сообществом Madein3D, которое существует при поддержке компании Dassault Systèmes. Его членами являются известные разработчики, авторитетные эксперты и новаторы. Участники смогут получить помощь от членов сообщества и вдохновиться общением с единомышленниками.

3DExperience Solidworks for Students поможет студентам подготовиться к поиску работы на высококонкурентном рынке. Решение поспособствует развитию навыков проектирования, совместной работы, управления проектами и анализа данных, которые сегодня чрезвычайно востребованы в отрасли. Решение включает возможность работы с приложениями 3DExperience Solidworks Student, 3D Designer Student и Collaborative Business and Industry Innovator из любой точки мира, а также доступ к глобальному онлайн-сообществу единомышленников и экспертов на платформе 3DExperience. Помимо этого, студенты смогут получить два признанных в отрасли сертификата.

Предложение 3DExperience Solidworks for Students станет доступно в мае, а 3DExperience Solidworks for Makers – во втором полугодии, с возможностью онлайн-покупки на платформе 3DExperience.

Dassault Systèmes анонсировала новые «облачные» возможности 3DExperience Solidworks

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