EPAM створила хмарну платформу для автоматизації діяльності «FoodBank Україна»

10 июля 2026 г., 15:35

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«FoodBank Україна» запустив цифрову платформу, розроблену командою IT-волонтерів «EPAM Україна». Система автоматизує управління продовольчою допомогою – від обробки запитів і планування потреб до контролю складських залишків та координації гуманітарних поставок. На створення рішення команда витратила близько року.

Складські комплекси «FoodBank Україна» виконують функцію операційних центрів: тут приймають великі партії продукції від бізнесу, перевіряють їх, сортують, комплектують гуманітарні набори та організовують подальший розподіл між благодійними організаціями й громадами. Раніше значна частина цих процесів вимагала ручної координації, тоді як нова платформа централізує роботу з даними та автоматизує ключові операції.

Digital FoodBank дає змогу вести облік запасів у режимі, наближеному до реального часу, планувати потреби отримувачів, розподіляти гуманітарні вантажі та обробляти запити через єдину систему. Це зменшує кількість ручних операцій і спрощує координацію між складом, благодійними організаціями та іншими учасниками ланцюга постачання.

Технологічно рішення повністю побудоване на сервісах Google Cloud Platform, які «FoodBank Україна» використовує на спеціальних умовах для неприбуткових організацій. Хмарна архітектура дозволяє централізовано працювати з даними, масштабувати систему та підтримувати її без розгортання локальної інфраструктури. До розробки на різних етапах долучилися 14 волонтерів «EPAM Україна» – від етапу дослідження потреб і проєктування до тестування та запуску платформи. За інформацією партнерів, розвиток Digital FoodBank продовжиться: команда планує додавати нові функції та оптимізувати систему.

«FoodBank Україна» працює за моделлю фудбенкінгу – системи, що передбачає передачу придатних до споживання продуктів, які втратили комерційну цінність через зміну пакування, оновлення асортименту або наближення кінцевого терміну реалізації. У 2025 році організація передала понад 4,5 млн кг продуктів, що відповідає майже 10 млн порцій їжі для більш ніж 1,4 млн людей. Мережа фонду охоплює понад 120 благодійних організацій у 20 областях України. Паралельно в країні триває формування нормативної бази для розвитку системи фудбенкінгу: у березні Мінекономіки та Українська федерація банків продовольства підписали відповідний меморандум.

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