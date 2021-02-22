По стопам Zoom: чаты Clubhouse уязвимы и не обеспечивают конфиденциальности

22 февраля 2021 г., 13:55

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Неизвестный пользователь набирающего популярность приложения для аудиочатов Clubhouse смог транслировать аудиопотоки из «множества комнат» на сторонний веб-сайт, сообщила пресс-секретарь Clubhouse Рима Банаси (Reema Bahnasy). По заявлению компании, она заблокировала этого пользователя и ввела новые меры безопасности. Однако, по мнению исследователей, платформа попросту не в состоянии обеспечить конфиденциальность, поскольку технологически сильно зависит от стороннего подрядчика.

Похититель аудио создал собственную систему на основе инструментария JavaScript, который использовался для компиляции приложения Clubhouse и довольно эффективно фальсифицировал платформу. Хотя Clubhouse отказалась объяснить, какие конкретно шаги были предприняты для предотвращения подобного, решение может включать предотвращение использования сторонних приложений для доступа к аудио в чате без фактического входа в комнату или просто ограничение количества комнат, в которые пользователь может войти одновременно.

Пользователи доступного пока только на iOS приложения должны общаться с расчётом на то, что все разговоры записываются – считают исследователи из Стэнфордского центра по изучению политики в отношении Интернета (Stanford Internet Observatory, SIO), которые недавно впервые публично выразили обеспокоенность по поводу безопасности. «Clubhouse не может давать никаких гарантий конфиденциальности разговоров, проводимых в любой точке мира», – считает директор SIO и бывший руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos).

По данным исследователей, Clubhouse полагается на находящийся в Шанхае стартап под названием Agora для выполнения большей части своих внутренних операций. В то время как Clubhouse отвечает за пользовательский интерфейс (добавление новых друзей, поиск комнат и тому подобное), сама платформа полагается на китайскую компанию для обработки всего трафика данных и звука. Зависимость Clubhouse от Agora вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности, в первую очередь для китайских граждан и диссидентов. Эксперты SIO утверждают, что по китайским законам Agora обязана помогать правительству в прослушивании и анализе записей, если власти посчитают это делом национальной безопасности.

Clubhouse сейчас оценивается в 10 млрд. долл. и недавно привлекла 100 млн. долл. инвестиций.

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