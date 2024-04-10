Данія внесе до Фонду підтримки енергетики 5,8 млн дол.

10 апреля 2024 г., 8:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром клімату, енергетики та комунальних послуг Королівства Данія Ларсом Огором, який прибув до Києва з офіційним візитом.



Очільник Міненерго подякував данській стороні за допомогу українському енергетичному сектору і нагадав, що саме Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.



«Ми дякуємо Данії за це лідерство і ваш приклад, який згодом наслідували інші країни. Зараз Фонд – ефективний механізм допомоги енергосектору, через який закуповується обладнання для відновлення і ремонтів. Це посилює стійкість нашої енергосистеми», - зазначив Герман Галущенко.



Ларс Огор своєю чергою зазначив, що протягом останніх тижнів росія посилила цілеспрямовані атаки на українську енергетику.



«Ми спостерігаємо значні руйнування української енергетичної інфраструктури. Данія надає 5,8 мільйонів доларів як внесок у необхідну реконструкцію, щоб Україна могла підтримувати своє енергопостачання», – зазначив Ларс Огор.



На зустрічі міністри обговорили поточні потреби українського енергосектору та заходи для забезпечення стабільної роботи української енергосистеми під час проходження наступного опалювального сезону.

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