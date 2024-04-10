Google представила Arm-процесори Axion для хмарного застосування

10 апреля 2024 г., 9:35

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Google на конференції Cloud Next в Лас-Вегасі представила інформацію про Axion, процесор власної розробки на базі платформи Arm.



На цьому заході Google Cloud також анонсувала загальну доступність TPU v5p, свого новітнього прискорювача штучного інтелекту. Як зазначається, новий чип може забезпечити вдвічі більшу продуктивність, ніж його попередник, при обробці чисел з плаваючою комою.



Google Cloud не надала детальний огляд архітектури Axion, але повідомила, що дизайн ядра базується на Arm Neoverse V2.



Представлений у 2022 році, Neoverse V2 оптимізований для хмарних дата-центрів та інших високопродуктивних обчислювальних середовищ. Він удвічі швидший, ніж ядро попереднього покоління Arm.



Процесори на базі Neoverse V2 можуть мати до 256 ядер і 512 мегабайт кеш-пам’яті. Вони також можуть використовувати ARMv9, найновішу архітектуру набору інструкцій Arm.



Однією з функцій ARMv9, яку підтримує Neoverse V2, є механізм кібербезпеки під назвою Memory Tagging Extension. За словами Arm, він розбиває пам’ять, прикріплену до чипа, на 16-розрядні сегменти і додає до кожного сегмента чотири додаткові біти, які виконують роль своєрідного замка. Тільки додатки з дозволом на доступ до сегмента пам’яті можуть обійти замок, що знижує ризик злому.



Neoverse також підтримує функцію ARMv9 PDP, або потужність, що визначається продуктивністю. Ця можливість дозволяє підвищити енергоефективність процесора шляхом зниження його максимальної продуктивності.



У дата-центрах Google Cloud процесори Axion будуть розгорнуті разом із системою оптимізації інфраструктури під назвою Titanium. Вона розвантажує деякі завдання з процесорів Axion, щоб залишити більше обчислювальних потужностей для робочих навантажень клієнтів.



Google Cloud заявляє, що екземпляри на базі Axion можуть забезпечити на 30% кращу продуктивність, ніж найшвидші універсальні екземпляри на базі Arm, що пропонуються конкурентами. Крім того, технологічний гігант обіцяє на 50% вищу швидкість обробки даних і на 60% кращу енергоефективність, ніж у примірників на базі чипів Intel. Google Cloud планує зробити Axion доступним для клієнтів пізніше цього року.

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